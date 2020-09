Google Meet sastanci će biti limitirani na 60 minuta

Kompanija Google je u aprilu ove godine privremeno „otvorila“ Meet alat za sastanke da bude besplatan svima i bez ograničenja. Međutim, taj period se završava 30. septembra, od kada će u besplatnom modu Google Meet ograničavati dužine sastanaka na 60 minuta.

Još nekoliko narednih dana svako ko ima Google nalog može da kreira besplatan online sastanak sa maksimalno 100 ljudi, bez ikakvih limita. Takođe, napredne funkcije za G Suite i G Suite for Education korisnike omogućavaju sastanke do 250 korisnika, živi prenos do 100.000 ljudi i mogućnost snimanja sastanaka na Google Drive. Ove funkcije su normalno dostupne samo G Suite kupcima na „enterprise“ nivou i koštaju 25 dolara mesečno po korisniku.

Ove ustupke Google je učinio zbog meteorskog uspeha Zoom video-konferencijske platforme. Uostalom, koliko je to bio aktuelan trenutak govori i činjenica da je Meet, nakon otvaranja naloga svima, imao tokom aprila više od 100 miliona korisnika dnevno. Da budemo iskreni, za većinu korisnika ograničenja koje vraća Google neće značiti skoro ništa. Jedan sat je više nego dovoljno vremena da se obavi najveći broj sastanaka, a na njima retko kad učestvuje više od desetak osoba. Zato ovo ograničenje za korisnike koji ne žele da plate Meet, može da bude samo dodatni podsticaj za povećanje efikasnosti.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet