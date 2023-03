Google objavio novi UI za Docs i druge Workspace aplikacije

Vaši Google dokumenti, tabele, slajdovi i disk mogu izgledati sasvim drugačije u narednim danima. Tehnološki gigant je počeo da uvodi ažurirani izgled koji im je obećao prošlog meseca na osnovu jezika Material Design 3. U Docs, Sheets i Slides, Google olakšava pronalaženje često korišćenih radnji pomoću pojednostavljenog korisničkog interfejsa.

Redizajn Workspace-a olakšava posao korisnicima

Kompanija takođe pomera neke elemente kako bi smanjila nered, uključujući stavljanje istorije izmena i verzija ispod jedne ikone sata u gornjem desnom uglu aplikacije. Osim toga, Google poboljšava iskustvo komentarisanja Docs-a, čak i dodaje emoji reakcije koje se mogu koristiti za naglašavanje, glasanje ili neslaganje sa odgovorima.

Što se tiče Drive-a, tehnološki gigant uvodi mogućnost odabira više stavki odjednom kako bi se omogućile grupne akcije. Dodaje i nove kategorije za pretragu, kao što su tip, vlasnik i poslednja modifikacija, da bi sortiranje i pronalaženje datoteka bilo mnogo lakše. Ova dva kombinovana mogu skratiti vreme koje vam je potrebno za obavljanje čestih zadataka koji uključuju nekoliko datoteka istog tipa.

Ove funkcije sada stižu do korisnika, ali može proći do 15 dana pre nego što stignu do vaših aplikacija. Kada je Google najavio svoj redizajn Workspace-a u februaru, takođe je pokrenuo druge funkcije koje su uključivale dodavanje štoperice direktno u Docs koje biste mogli da koristite za povećanje produktivnosti. Za Sheets je dodao mogućnost postavljanja linkova Mapa direktno u aplikaciju kako bi se pomoglo u planiranju događaja ili logistike.

