Microsoftovo dugme – šta Bing AI govori

Microsoft pokušava da olakša deljenje vaših iskustava sa svojim Bing Chat-om koji pokreće GPT-4 dodavanjem dugmeta koje vam omogućava da objavite odgovor veštačke inteligencije na Facebook, Twitter ili Pinterest. Ljudi su već delili zanimljive (i ponekad uznemirujuće) stvari koje je chatbot govorio putem snimaka ekrana, ali izgleda da se Microsoft sada oslanja na to. Možda je to znak da je sigurniji u sve zaštitne ograde koje je postavio oko sistema nakon što su ga korisnici gurnuli do tačke loma.

U postu na blogu krajem prošle nedelje, kompanija pokazuje dugme za deljenje, rekavši da ga možete koristiti za generisanje uporne veze do odgovora pored deljenja na društvenim medijima. Klikom na vezu vodite se do prozora za Bing ćaskanje, gde će popuniti odgovor koji je dao osobi koja ga je podelila, zajedno sa citatima. Možete čak i da pratite odgovor druge osobe.

Ako želite da dobijete potpuno iskustvo, čini se da morate da otvorite vezu u Edge-u i da budete prijavljeni na Microsoft nalog koji ima pristup pregledu Bing Chat-a. Ako nemate pristup Bing Chat-u, Edge će vam i dalje pokazati deljene odgovorite, a sa drugim pregledačima kao što su Chrome ili Safari, videćete samo poruku koja vam govori da preuzmete Edge.

Pored dugmeta za deljenje, Microsoft kaže da testira „optimizaciju u režimu „Balanced“ koja značajno poboljšava performanse“ koja omogućava botu da brže odgovori na vaša pitanja. Niko od tri Verge zaposlenih koji su ga testirali nije primetio veliku razliku, ali izgleda da nije zaostajao toliko kao ranije.

Microsoft takođe navodi da je poboljšao Bingovo „kontekstualno razumevanje“ tokom protekle nedelje, dozvoljavajući mu da „apsorbuje veće količine konteksta“ kada koristite kreativni ton. To bi mu trebalo omogućiti da sumira velike količine teksta bolje nego ranije, navodi se u postu na blogu.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet