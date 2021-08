Google olakšava moderaciju Meet-a, dopuštajući da do 25 ljudi bude co-host

Pojedinačnom hostu može biti teško da upravlja velikim video sastancima, posebno s obzirom na složenost i funkcije koje su dostupne u aplikacijama za video konferencije.

Nove funkcije takođe ograničavaju deljenje ekrana, poruke i još mnogo toga

Google sada ima rešenje za aplikaciju Meet sa novom funkcijom koja vam omogućava da imate do 25 co-hostova na sastanku, kako je izvestio 9to5Google. Na taj način mogu da podele poslove poput mutiranja učesnika, pokretanja anketa, upravljanja pitanjima i odgovorima i više, dok se vi fokusirate na posao koji vam je na raspolaganju. Do sada je ova funkcija bila dostupna samo korisnicima Google Workspace for Education. Sada se nalazi u svim Google-ovim aplikacijama Meet za računare i mobilne uređaje, uključujući korisnike sa ličnim Google nalozima.

Povrh toga, Google je uveo nove kontrole za domaćine sastanaka, koje se mogu proširiti i na co-hostove. Svi domaćini će moći da ograniče ko može da deli njihov ekran, da ograniče ko može da šalje poruke, da isključe sve jednim klikom, završe sastanak za sve i kontrolišu ko se može pridružiti sastanku i kako se oni mogu pridružiti pomoću podešavanja „quick access“ . Ovo poslednje omogućava učesnicima u istom domenu da automatski uđu.

„Quick access“ omogućava automatski unos video poziva za korisnike na istom domenu. Ako je onemogućeno, domaćini se prvo moraju pridružiti, a oni koji nisu pozvani moraće da zatraže dozvolu za ulazak. Poslednja funkcija, “People” panel, dodaje pretragu kako bi domaćini mogli brzo da pronađu učesnike ako su potrebne mere moderiranja. Nove funkcije počeće da se pojavljuju sledeće nedelje na webu i Meet-u za Android, a iOS verzija će stići krajem meseca.

Izvor: Engadget

