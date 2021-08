Huawei FreeBuds 4 slušalice – Kad jedan izvor zvuka nije dovoljan

Huawei je doneo još jedne TWS (True Wireless Stereo) slušalice na domaće tržište. Reč je o FreeBuds 4 modelu koji stiže sa danas prilično jedinstvenim open-fit konceptom.

Nenadmašna udobnost

Ovakva slušalice su danas prilično retke, jer su proizvođači uglavnom prigrlili koncept prijanjanja u uvo, narodski rečeno. U poređenju s većinom bežičnih bubica danas, FreeBuds 4 su kao san – fantastično stoje u uhu (naravno, imajte u vidu da je to veoma individualno, izlažemo lični utisak), i premda deluju kao da bi mogle ispasti u praksi se to ne dešava, čak ni prilikom intenzivnijeg vežbanja ili trčanja.

U dva navrata je autor ovih redova zaspao sa slušalicama u ušima – jednom se radilo o popodnevnoj dremci na kauču, a drugi put je zaspao u krevetu. U oba slučaja su slušalice bile na svom mestu nakon buđenja. Naravno, ne kažemo da bi se isto desilo svaki put, ali jeste činjenica koja puno toga može reći, posebno ima li se u vidu da je san relativno nemiran i da često dolazi do menjanja poza i spavanja na boku, leđima, stomaku. Svakako je moguć scenario u kome bi slušalice ispale, i oblik ušne školjke je drugačiji kod svake osobe (posebno iznutra), ali je naše iskustvo svakako ohrabrujuće – FreeBuds 4 slušalice stoje na svom mestu prilično postojano, daleko bolje od onoga što bi njihov vizuelni dizajn sugerisao. Uz sve to su fantastično udobne, tako da od nas u tom pogledu dobijaju maksimalnu ocenu.

Kašnjenje, šta to beše?

Veliki adut ovih slušalica je redukovani lag, odnosno kašnjenje signala preko Bluetooth konekcije, što se s jedne strane pozitivno reflektuje na gledanje filmova i uopštenu sinhronizaciju slike i zvuka, a s druge strane veoma je dobro prilikom igranja na mobilnim telefonima. Zamislite da gledate film tokom putovanja na svom telefonu ili da igrate omiljenu igru, te da zvuk kasni pola sekunde za slikom ili da korake neprijatelja čujete kada je on već uveliko izašao iza ćoška i počeo s rafalnom paljbom po vama. Neugodno, zar ne?

Nije ovo samo problem osoba koje zapažaju sitne detalje, već je prilično uočljivo u praksi. Reč je o nečemu što je rak-rana Bluetooth konekcije i što definitivno nije sređeno na pristupačnijim modelima, ali nova generacija s podrškom za Bluetooth 5.2 konekciju ovaj problem uspešno reguliše. Isto važi i za FreeBuds 4 slušalice.

Od izvora dva putića

Ipak, naša omiljena karakteristika Huawei Freebuds 4 slušalica jeste podrška za istovremeno povezivanje na dva uređaja. Reč je o nečemu što naizgled ne smeta previše, ali u praksi je prilično zamorno stalno ići u Bluetooth meni kako biste prebacili konekciju s jednog uređaja na drugi, pokušavajući istovremeno da koristite naprave na svom laptopu, tabletu, mobilnom telefonu…

Kako to u praksi funkcioniše? Konekcija se automatski prebacuje na onaj uređaj koji u tom trenutku ima aktivan audio izvor, pa tako ove bubice predstavljaju idealan izbor za one koji će ih koristiti simultano na više izvora. Tipičan scenario bi bilo korišćenje na računaru i na telefonu, jer eliminišu potrebu za stalnim ulaženjem u meni i ručnim povezivanjem na određeni izvor. Ovo se manifestuje u svim prilikama – rad od kuće, gledanje multimedijalnih sadržaja, YouTube videa, iznenadan poziv… Simultana konekcija na dva uređaja je stavka koja definitivno dramatično olakšava život u praksi i svakako spada u red karakteristika koje ubuduće moramo smatrati neizostavnim na svim True Wireless Stereo slušalicama. Huawei FreeBuds 4 slušalice su nas u to u potpunosti uverile i, zašto ne reći, pomalo nas razmazile.

