Google-ov suparnik Brave nudi alternativu usredsređenu na privatnost

Tehnološki giganti poput Google-a i Facebook-a nastavljaju da se suočavaju sa pritiskom zbog načina na koji prikupljaju i koriste podatke o korisnicima.

Novi internet browser nudi alternativu

Brave je jedan od takvih browsera koji neće pratiti podatke korisnika, istovremeno nudeći finansijski podsticaj za prelazak sa trenutnog browsera na Brave. Dopisnica kompanije Newstalk Technology, Jess Kelly, iznela je za Newstalk Breakfast kako će Brave raditi – umesto da imaju personalizovane oglase i prate web browser i celokupnu funkciju browsera, oni to ne rade. To je veoma drugačije u odnosu na Google. Znamo kad nešto pretražujemo putem Google-a, odjednom se oglasi zasnivaju na toj određenoj pretrazi. Mnogima se to ne sviđa, i dok Google daje ljudima mogućnost da isključe personalizaciju i tako dalje, još uvek se puno podataka preuzima preko Interneta.

Brave će pokušati da se izgradi kako bi došao u istu poziciju kao i Google, ali trenutno možda neće imati iste „deep dive“ rezultate kao mamutski browser sada. Jess je dodala da što brže više ljudi pređe u Brave, to će imati više resursa, a samim tim i veću vrednost oglašavanja. Iznela je „zanimljivu“ ideju koju je kompanija sprovela kako bi podstakla korisnike interneta da se prebace na novi browser. Ako se prebacite na Brave, ne samo da nećete videti personalizovane oglase, već biste mogli i zaraditi od oglasa koje vidite, rekla je Jess. Oni su ustvari delili prihod od oglasa 70/30 sa korisnikom, što je vrlo primamljiva i atraktivna ponuda.

