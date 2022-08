Google počinje da spaja Google Duo i Meet za Android i iOS korisnike

Google je prošlog meseca objavio da objedinjuje svoje iskustvo video poziva spajanjem svojih platformi Google Duo i Google Meet.

U to vreme, kompanija je rekla da će objedinjena aplikacija korisnicima pružiti „jedno rešenje za video pozive i sastanke sa ljudima“. U to vreme, kompanija je takođe rekla da će u narednim nedeljama doneti vrhunske funkcije Google Meeta u Google Duo. Kada se ta integracija završi, Google Duo će biti preimenovan u Google Meet i biće jedinstveno rešenje za video komunikaciju kompanije koje će biti besplatno za korišćenje za sve. Sada, skoro dva meseca kasnije, kompanija je konačno počela da uvodi ažuriranje za korisnike Google Duo-a na Android-u i iOS-u. Prema izveštaju 9To5 Google-a, Google je počeo sa uvođenjem ažuriranja za svoju aplikaciju Google Duo koja približava dve platforme spajanju.

Kompanija je počela da uvodi verziju 170 aplikacije Google Duo na Android i iOS koja donosi novu karticu u aplikaciji koja kaže: „Duo is getting even better“. „Vaša aplikacija Google Duo Duo će postati Meet, sa novim imenom i ikonom i više funkcija kao što su efekti u pozadini“, kaže se na kartici u Google Duo-u. Korisnici Google Duo-a mogu da dodirnu dugme „Got It“ da odbace obaveštenje ili da dodirnu dugme „Learn More“ da bi saznali detalje o promeni. Sa ovom promenom Google Duo će ostati Duo dok će od Meet-a dobiti funkcije koje će novu i ažuriranu platformu učiniti korisnom i za ličnu i za profesionalnu upotrebu.

U narednim nedeljama, Google bi trebalo da uvede više takvih ažuriranja za Google Duo koja bi donela funkcije kao što su mogućnost prilagođavanja virtuelne pozadine u pozivima i sastancima, zakazivanje sastanaka tako da svi mogu da se pridruže u vreme koje im odgovara, koristeći u toku sastanka čet za dublji angažman, deljenje sadržaja uživo kako bi se omogućila interakcija sa svim učesnicima u pozivu, dobijanje titlova u realnom vremenu radi bolje podrške pristupačnosti i povećanja učešća, povećanje veličine video poziva sa trenutnog ograničenja od 32 na 100 učesnika i integracija sa drugim alatima, uključujući Gmail, Google kalendar, Assistant i Messages – nešto što je Google spomenuo dok je najavljivao promenu. Kasnije tokom godine, Duo bi trebalo da dobije novo ime i novi logo, kada će spajanje biti završeno.

