Google prekida saradnju sa Pentagonom

Projekat Pentagona pod nazivom Maven, u kojem je Google-ova veštačka inteligencija korišćena u vojne svrhe, neće se nastaviti nakon sledeće godine. Ovaj projekat, u kojem je Google zadužen za razvoj AI sistema za američko ministarstvo obrane, rezultirao je izradom tehnologija koje se primarno koriste u smrtonosne svrhe. Naime, veštačka inteligencija u nekim slučajevima je korišćena za analizu video snimaka i preciznije navođenje dronova i projektila.

Nakon što su za to saznali, zabrinuti da bi njihov rad mogao dovesti do izrade naprednog inteligentnog oružja, te da je to prvi korak ka korišćenju veštačke inteligencije u smrtonosne svrhe, zaposleni u Google-u su počeli da protestuju i daju ostavke. Zbog ovog ugovora sa američkom vojskom Google je izgubio nekoliko inženjera i stručnjaka za veštačku inteligenciju. Nedostatak transparentnosti i mešanje kompanije u područje inteligentnog ratovanja zabrinulo je i brojne zaposlene u Google-u koji nisu radili na projektu Maven. Preko četiri hiljade njih potpisalo je peticiju u kojoj su zatražili od ljudi u vrhu kompanije da otkažu ovaj ugovor i uvedu interna pravila o zabrani učešća u vojnim projektima u budućnosti. Kako bi umirili svoje zaposlene ali i javnost, u Google-u su i službeno objavili kako neće više sarađivati sa Pentagonom, a izvršna direktorka, Diane Greene, obavestila je zaposlene u petak prošle nedelje da neće biti nastavka saradnje nakon što trenutni ugovor istekne u martu 2019, a do tada će ispuniti obaveze.

Ugovor sa Pentagonom nije bio preterano unosan za Google. Donosio im je tek oko 9 miliona dolara po godini, međutim uprava je smatrala da je on dobar „ulaz“ na novo tržište i da bi u budućnosti mogao da naraste do 250 miliona dolara i dovede do sklapanja novih poslova. Međutim, čini se kako su moral i stari moto kompanije, Don’t be evil, prevladali finansijske motive, pa je Google odlučio da otkaže projekat Maven i ne dovodi sebe u etički diskutabilne situacije sa naprednom veštačkom inteligencijom korišćenom za ratovanje.

Izvor: Gizmodo

