Google prikuplja podatke o kretanju Android korisnika

Već neko vreme se govori o tome da pametni telefoni pamte kretanje svojih korisnika, te to nije veliko iznenađenje, ali ako se to dešava i u slučaju kada telefon nije aktiviran, nema instalirane aplikacije, te SIM karticu, to ipak postaje razlog za brigu. Tako uređaji koji podržavaju Android operativni sistem prikupljaju podatke o lokaciji korisnika, te ih šalju nazad u Google svaki put kada se povežu na internet.

Prema istraživanjima, Android uređaji od početka 2017. određuju lokaciju u odnosu na najbliži toranj, čak i kada su servisi za lociranje isključeni. Rezultat toga je da Google dolazi do podataka o kretanju korisnika koji premašuju očekivanja o poštovanju privatnosti.

Iz kompanije su potvrdili ovu praksu, te dodali da podaci nikada nisu korišćeni ili skladišteni, a kompanija radi na tome da ukine ovakav način narušavanja bezbednosti korisnika. Očekuje se da Android uređaji do kraja novembra prestanu da šalju lokacije najbližih tornjeva, a na osnovu kojih se otkriva i položaj korisnika. Dodali su da je kompanija u januaru počela da koristi Cell ID kod za poboljšanje signala, kako bi se dodatno ubrzalo slanje poruka, ali da su podaci koji su prikupljani na ovaj način automatski brisani.

Nije najjasnije kako slanje informacija o položaju najbližeg tornja utiče na brzinu slanja poruka, ali je prilično jasno kako utiče na privatnost korisnika. I dok informacije o položaju jednog tornja mogu da pruže približnu lokaciju korisnika, kada se radi o više tornjeva taj podatak postaje precizniji, naročito u urbanim delovima, gde ima više mrežnih stanica.

Iako su podaci koji se šalju Google-u enkriptovani, treća starana bi mogla da dođe do njih, te ih zloupotrebi u slučaju hakerskog napada, a svaki uređaj ima jedinstveni ID broj, sa kojim bi podaci o kretanju korisnika na kraju mogli da se povežu.

Izvor: Quartz

