Ko je čovek koji je srušio Marka Zuckerberga sa trona?

Facebook i Instagram nisu pomogli Marku Zuckerbergu da ostane na vrhu ni po uticaju na svet, ni po bogatstvu. Novi gospodar društvenih mreža stiže iz Kine i nema nameru da posustane.

On je kineski Zuckerberg, ali još mnogo toga, a zove se – Ma Huateng. Ovaj kineski milijarder sa uspehom vodi biznis koji se oslanja pre svega na informacione tehnologije i njihovu primenu u svakodnevnom životu.

Ma je napravio odličan posao ulaganjem u Snapchat i Tesla automobile, a zahvaljujući novim poslovnim poduhvatima postao je vredniji od Marka Zuckerberga i Facebooka kome je direktna konkurencija. Kineski milijarder ima mnogo širi spektar interesovanja u odnosu na Marka, pa i ne čudi što ga je prestigao na listi najbogatijih i najuticajnijih IT ljudi na svetu. Glavni razlog za apsolutni trijumf je Tencent Holdings, koja je i zvanično najuspešnija kompanija koja se bavi društvenim mrežama. Njena vrednost je procenjena na preko 500 milijardi dolara što Huatenga čini bogatijim ne samo od Marka nego i Pagea i Brina, suvlasnika Google-a!

Kako je Ma Huateng postao novi IT kralj?

Kako izveštava Forbes, Maovo lično bogatstvo je procenjeno na preko 48 milijardi dolara. Do njega je došao pre svega ulaganjem u društvene mreže i video igre za mobilne telefone.

Pored Snapchata, Tencent se oslanja i na WeChat koji je izuzetno popularan u Kini. Jedan od glavnih aduta je svakako izuzetno popularna video Free-to-Play igra Honour of Kings koja treba da debituje u Americi. Ova igra je još poznada i kao Kings of Glory a njena zaraznost je toliko velika da je kompanija uvela ograničenja igranja za mlađe od 12 godina. Sa izlaskom Tencenta van okvira kineskog tržišta u kojem dominira, očekuje se još veći rast kompanije i bogatstva njenog vlasnika – za koga je do sada malo ko čuo. Sada svi znaju ko je Ma Huateng.

