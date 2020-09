Google ukida Chrome ekstenzije koje se plaćaju

Chrome Web Store je sve do sada nudio ekstenzije za koje su korisnici izdvajali određene sume novca, ali će se sa tom praksom uskoro prestati. Google je odlučio da ovu ponudu ukine, što znači da će developeri koji su za svoje ekstenzije dobijali novac od sada morati da osmisle drugačije načine za zaradu.

Nova odredba je donesena još u martu, te je odluka konačno uobličena. To znači da developeri već od 28. septembra neće moći da naplaćuju svoje nove ekstenzije, što je samo nastavak privremene mere koja je na snagu stupila još pre nekoliko meseci. Naime, u januaru su detektovane problematične transakcije, a radilo se o ekstenzijama čiji je cilj bio da eksploatišu korisnike.

Od februara 2021. godine developeri više neće moći da naplaćuju ni one ekstenzije koje su već objavljene. Kompanija od početka 2020. donosi mere čiji je cilj da se smanji broj malicioznih ekstenzija, pa su prvo stradale one čiji su kreatori lažirali ocene kako bi privukli što veći broj korisnika, te one koje su zloupotrebljavale notifikacije i ponašale se kao spam.

Izvor: The Verge

