Google Workspace prestaje da podržava Internet Explorer

Iako je Microsoft jasno usredsređen na Chromium verziju Edge-a, prethodni browser kompanije je i dalje dostupan.

Google zvanično preporučuje Chrome, Firefox, Safari ili Microsoft Edge

Google je danas objavio da će aplikacije Workspace prestati da podržavaju Internet Explorer 11 u martu. Ovo se događa kada su Microsoft Teams odustali od podrške za IE11 30. novembra, dok će druge Microsoft 365 aplikacije slediti 17. avgusta 2021.

U svetlu toga, aplikacije Google Workspace prestaće da podržavaju Internet Explorer 11 15. marta 2021. To uključuje Gmail, Google kalendar, Drive, Docs/Sheets/Slides, Meet, Chat, Keep, Currents i još mnogo toga. Tokom sledećih nekoliko nedelja svim korisnicima Google Workspacea koji još uvek koriste IE 11, prikazivaće se baner koji ih obaveštava o potrebi nadogradnje browsera do 15. marta 2021. godine. Google zvanično preporučuje Chrome, Firefox, Safari ili Microsoft Edge, da „izbegnu bilo kakve moguće prekide u usluzi kao što su pogoršane performanse ili bezbednosne ranjivosti“.

Današnja najava je uglavnom usmerena na enterprise i utiče na sve korisnike Google Workspace-a:

Essentials Workspace, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard i Enterprise Plus, kao i kupce G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education i neprofitne organizacije.

Izvor: 9to5google.com

