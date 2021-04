GoogleSearch sada prikazuje kultne anime likove u AR

U decembru prošle godine, Google je dodao novo iskustvo proširene stvarnosti (Augmented Reality – AR) u Search.

AR iskustvo dostupno na Android uređajima

Tada su korisnici mogli da gledaju 3D animiranu verziju Baby Yode na svojim uređajima. Kompanija sada pruža sličan tretman za nekoliko kultnih anime likova, kao što su Pac-Man, Ultraman, Hello Kitty i druge. Prema nedavnom postu na blogu kompanije, sada možete da pregledate neke od najpoznatijih anime likova u AR-u pomoću Google search-a na telefonu. Da biste to uradili, jednostavno potražite jednog od dole pomenutih likova u aplikaciji Google ili u bilo kom Android browseru, pomerite se nadole do odeljka „About “ i dodirnite novo dugme „Show in 3D“. Ovo će otvoriti novu stranicu sa 3D modelom izabranog lika. Zatim možete da dodirnete dugme „View in your space“, aplikaciji omogućite pristup kameri, mikrofonu i skladištu, a model bi trebalo da se pojavi gde god usmerite kameru.

Novo AR anime iskustvo Google pretrage dostupno je za sledeće likove:

Ultraman

Ultraman Zero

Ultraman Belial

Gomora

Evangelion (EVA-01 Test Type)

Gundam (Odysseus Gundam, Xi Gundam, Penelope)

Cogimyun

The drums from Taiko no Tatsujin

Pac-Man

Pompompurin

Little Twin Stars

AR iskustvo je dostupno na svim Android uređajima koji koriste Android 7.0 Nougat ili noviji i iOS 11 ili noviji. Svi gore pomenuti likovi dolaze sa nekoliko jedinstvenih animacija i zvučnih efekata. Hello Kitty, Congimyun i Pompompurin takođe kažu nekoliko rečenica na japanskom i engleskom jeziku.

Izvor: Xda-developers

