GoPro: Jedno rešenje za vašu digitalizaciju

Tokom prethodnih godina i izazova koje su sa sobom doneli izmenjeni uslovi rada i poslovanja zbog Covid-19, pokidanih lanaca isporuke, pa i rata u Ukrajini, sve više firmi je shvatalo da makar pojedini procesi moraju da se digitalizuju. Bilo je sve više konkurencije koja je to uradila, ili makar pričala da je uradila, i sve veći broj firmi, ali i preduzetnika, i mikrofirmi je s nestrpljenjem želeo što pre da se digitalizuje.

Kao nikad pre, rokovi su postajali sve važniji, a sveobuhvatno rešenje koje je poznato, intuitivno, lako za korišćenje i pristupačno strpljivo je čekalo da ga korisnici prepoznaju. Međutim, nije čekalo skrštenih ruku – Microsoft je, zaokruživši svoj ekosistem, pažljivo slušao partnere, koji su opet slušali svoje korisnike i doprinosili rešavanju nagomilanih izazova u naglo izmenjenim uslovima, te razvio skup aplikacija za ceo svet i sve korisnike. Sve što je potrebno jeste da partner prepozna kako da pomogne klijentu da reši poslovni izazov, a Microsoft je već pripremio sisteme kojima se to postiže.

Preokrenite krizu u novu poslovnu priliku

Svaka kriza može predstavljati dve stvari, u zavisnosti od vašeg ugla gledanja. Za većinu predstavlja opasnost, a za one koji vole izazove – priliku. Iako kriza znatno otežava mogućnost napretka, ona sa sobom donosi i veliki broj prilika, koje prvo moramo prepoznati, a zatim i iskoristiti. Ukoliko pripadate drugoj grupi ljudi, sigurno se pitate na koji način možete pomoći vašoj firmi da se izdvoji od konkurencije i radi još bolje. Znate da svaka investicija nosi određenu količinu rizika sa sobom, ali i da se u pojedinim situacijama rizik i te kako isplati. U moru poslovnih prilika, teško je izabrati onu pravu koja može podići vaše celokupno poslovanje na viši nivo. Ukoliko želite da investirate u nešto sigurno, a da pritom dobijete veliki povrat od investicije, digitalizacija predstavlja logičan izbor.

Digitalna transformacija postala je imperativ za sve kompanije. Od malih preduzeća od svega nekoliko zaposlenih do velikih kompanija koje zapošljavaju na stotine ili hiljade ljudi. Povećanje efikasnosti, manja verovatnoća ljudskih grešaka i smanjenje operativnih troškova samo su neke pogodnosti koje ona donosi sa sobom. Ukoliko na strateški način pristupite digitalnoj transformaciji, dobićete bolje razumevanje kupaca i klijenata, a samim tim ćete moći da uspešno prilagodite svoje usluge i proizvode njihovim potrebama i očekivanjima. Svaka kompanija treba da odredi šta digitalizacija predstavlja za nju. Za jednu kompaniju digitalizacija može da predstavlja prelaz s papirnih na digitalna dokumenta, dok za drugu to može biti uvođenje programa za upravljanje odnosima s kupcima i klijentima. Sve veći broj kompanija koje žele da se digitalizuju, to čine uz pomoć ERP (Enterprise Resource Planning) rešenja. Kvalitetno ERP rešenje može pomoći kompanijama da naprave prvi korak, potreban za svetlu digitalnu budućnost.

Veliko rešenje za male, srednje i velike korisnike

Najčešće verovanje o ERP-u je da je namenjen isključivo velikim kompanijama. Iako mu je u ranim fazama razvoja to bila glavna namena, vremena su se promenila, pa sada i one manje kompanije mogu iskoristiti sve pogodnosti koje nudi.

GoPro stavlja zaposlene i klijente u centar onoga šta radi. To konkretno znači da su nam interesi zaposlenih i klijenata i njihova dobrobit na prvom mestu. Gledajući kroz ovu prizmu, prilagodili smo svoju ponudu tako da još bolje odgovara potrebama tržišta, ali i da pomaže i onima koji su dosad bili uvereni da vrhunsko rešenje, kakvo je ERP iz Microsoft-ovog ekosistema – Business Central, nije nadohvat ruke.

Prilagodili smo ga tako da zadržimo sve ono što je važno, ali da implementaciju svedemo na najosnovnije, što omogućava firmama koje su u početnim fazama razvoja da lakše priušte, brže dođu do rešenja, i koriste prednosti Microsoft Dynamics 365 Business Central-a.

S obzirom na to da je u pitanju online rešenje i da se ažurira globalno, jedna od velikih stvari koja je ranije iziskivala pripremu, dodatnu investiciju, organizaciju vremena i generalno manji poremećaj u svakodnevnom poslovanju, sada je prošlost.

Business Central predstavlja zaokruženo rešenje za upravljanje finansijama, operacijama, prodajom i kupcima, skladištima i proizvodnjom, što ga čini odličnom prilikom za lak prelazak s programa za računovodstvo i zastarelih ERP sistema.

Business Central je najbolja moguća investicija koja će menadžmentu i zaposlenima pružiti moćan alat za savladavanje izazova zahtevnog tržišta i veliku prednost nad konkurencijom.

Brz protok informacija, automatizacija i unapređenje poslovnih procesa, moćan sistem izveštavanja i integrisanost ovog ERP rešenja, pomoći će u povećanju produktivnosti i kvalitetnijim odlukama kompanije.

Adaptirajte se brže nego ikada i budite produktivniji

Ukoliko nas je skorašnja kriza nešto naučila, to je da je rad na daljinu i više nego izvodljiva opcija za skoro svaku kompaniju. Sve veći broj kompanija dozvoljava svojim zaposlenima da nastave s radom na daljinu ukoliko to žele, pošto su primetile prednosti smanjenih operativnih troškova, stresa i ostalih pogodnosti. Business Central daje veliku prednost radu na daljinu, pružajući pozamašan broj načina za saradnju, pristup podacima i komunikaciju, nezavisno od lokacije.

Izađite na kraj s poslovnim izazovima uz pomoć aplikacija

Kao što vaši pametni telefoni poseduju prodavnice prepune aplikacija koje nude nove mogućnosti, tako i Microsoft poseduje svoju prodavnicu za aplikacije za Office 365, Dynamics 365 i mnoge druge. AppSource vam daje mogućnost dodavanja novih aplikacija koje nude rešenje za sve poslovne prepreke. GoPro je do sada na AppSource-u objavio 10 aplikacija koje možete preuzeti.

Garantovana sigurnost podataka

Pitate se kako da zaštitite svoje podatke? Sa MS Dynamics 365 Business Central-om možete biti 100 odsto sigurni da su vaši podaci bezbedni. Autentifikacija i verifikacija korisnika je odlično organizovana. Podaci su zaštićeni šifrovanjem podataka u Business Central-u.

Zaplovite u Microsoft-ov ekosistem

Opštepoznato je da efikasnost predstavlja bitan faktor u poslovanju. Pristup alatima za produktivnost koji omogućavaju ljudima da obavljaju svoj posao brže, jednostavnije i s bilo koje lokacije dozvoljava kompanijama da ostanu konkurentne u svom sektoru. Tehnologija se sve više menja i napreduje, iz dana u dan. Microsoft se prilagodio ovim promenama u načinu rada stvaranjem čitavog ekosistema rešenja koje besprekorno rade zajedno. Sada možete povezati svoje poslovne podatke s produktivnim alatima, kao što su Microsoft Outlook i Excel, kako biste poboljšali iskustvo vaših kupaca i zaposlenih.

Paketi po vašoj meri

Business Central za mali biznis je napravljen na mešavini iskustva – dugogodišnjeg iskustva u implementaciji u više od 100 kompanija – i internacionalne platforme koja je omogućila fleksibilnost i prilagođavanje. Da bi se postigla velika brzina u implementaciji, a iskoristile prednosti prilagođavanja našim lokalnim specifičnostima, došli smo do zaključka da profile preduzeća naših klijenata možemo da oblikujemo u tri unapred definisana paketa: Finansije, Trgovina, Proizvodnja i montaža. Svaki naredni paket sadrži sve iz prethodnog i nudi nove funkcionalnosti.

Olakšajte obavljanje svakodnevnih zadataka i omogućite svojoj firmi da napreduje brže nego ikada! Na sajtu malibiznis.gopro.rs možete pronaći više informacija o samom rešenju i pogledati cenovnik. Javite nam se da vam pomognemo da radite još bolje.

Autori: Petar Miljković i Ivan Kovačević

