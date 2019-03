Gotovo je: Disney preuzeo Fox!

Nakon godinu dugog procesa akvizicije, konačno je objavljena vest da je Disney preuzeo Fox. Sada su Simpsonovi, Avatar, Deadpool i X-Men superheroji zvanično deo Kuće miša. Šta će to značiti za tržište zabave?

Preuzimanje 21st Century Foxa ozvaničeno je u 12:02 po lokalnom vremenu. To znači da Disney sada ima potpunu kontrolu nad svim sadržajima i intelektualnim vlasništvom ove kompanije. Pored kompletne filmske divizije, Disney je sad vlasnik i dodatnih 30% deonica streaming servisa Hulu tako da su sada većinski vlasnici sa 60%. Za očekivati je da će u narednom periodu Disney otkupiti i ostale akcije.

Šta Disney dobija od sadržaja?

Najisplativiji deo akvizicije vredne oko 71 milijarde dolara su intelektualna vlasništva nad likovima iz filmovima i TV serija. Kako je Disney vlasnik Marvela, sada se X-Men vraćaju u porodično gnezno. To omogućava uvođenje likova poput Wolverinea, Fantastične četvorke i naravno Deadpoola u Marvel filmski univerzum (MCU), što će kompaniji doneti milijarde dolara.

Ipak, izuzetno je značajan i udeo u streaming servisu Hulu, za koji Dizni takođe ima velike planove. Jedan od njih je izlazak na globalno tržište gde trenutno dominira Netflix. Da podsetimo, Disney je povukao praktično sav sadržaj sa popularnog servisa kako bi kreirao Disney+.

Disney planira da dozvoli snimanje “R-rated” filmova kao što je Deadpool franšiza, ali pod posebnim brendom kako ne bi remetio imidž porodične zabave. Iz istog razloga će se ulagati u Hulu servis, pa će tako “umivena” porodična zabava ići na Disney+, dok će sadržaj za starije ići na Hulu. Pravi primer će biti Marvel serije sa Netflixa (Daredevil, Luke Cage, Punisher…) za koje se priča da će život nastaviti na Hulu servisu.

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 19, 2019

Otkazi – manje glamurozni deo akvizicije

Kako dolazi do spajanja dve velike kompanije, doćiće do dupliranja pozicija, što znači da će pojedini sektori imati višak zaposlenih. To znači da se očekuje da 4.000 zaposlenih ostane bez posla. To je optimistična brojka, s obzirom na to da pojedini eksperti očekuju čak 8.000 otkaza. Kako je reč o masovnom spajanju kompanija, biće potrebno vreme da se veliki broj ljudi razmesti.

Ovom akvizicijom Disney postaje apsolutni gigant sveta zabave koji će dominirati u narednim godinama. Da podsetimo, Disney poseduje Marvel, ESPN (najveće američke sportske mreže), Pixar, Lucasfilm, 20th Century Fox… Suvišno je reći da samo Marvel Studios donosi milijarde dolara od super-herojskih filmova svake godine, a to je samo deo prihoda.

Disney je postao toliko moćan da nas ne bi iznenadilo i da kupi u narednom periodu neku zemlju, na primer Istočne Evrope, konkretno sa Balkana. Šta mislite ko je najbolji kandidat za Disney country?

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet