GTA remaster gameplay već procureo na internetu

Snimci Rockstar-ovog Grand Theft Auto remastera pojavili su se na mreži pre izlaska igre, nakon što su snimci igranja očigledno postavljeni iz ranih kopija.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition košta 59,99 dolara

Iako je Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition objavljen pre nekoliko dana, Rockstar nije podelio nijedan značajan snimak igranja. Trejler objavljen prošlog meseca fokusiran je skoro isključivo na scene iz tri igre, a ne na poboljšanja igranja koja Rockstar obećava za skoro dve decenije staru trilogiju. Procureli snimci igranja daju mnogo bolju predstavu o tome kako će se ovi remasteri zapravo igrati. Oni pokazuju novi korisnički interfejs koji su nasledili od kasnijih GTA igara, i daju ideju o tome kako kontrole inspirisane Grand Theft Auto V zapravo funkcionišu u praksi.

Ostala obećana poboljšanja uključuju poboljšanu grafiku, bolju navigaciju preko mini mapa igara i moderne funkcije kvaliteta života kao što su Achievements i Trophies na Xbox-u i PlayStation-u. Na Switch-u igra će sadržati nišan kontrolisan kretanjem i kontrolom na ekranu osetljivom na dodir, a na PC-u će igre biti kompatibilne sa Nvidia-inom DLSS tehnologijom. Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition za 59,99 dolara dostupan je za Nintendo Switch, PlayStation 4 i 5, Xbox One i novije serije X/S konzole i PC preko Rockstar Games Launcher-a. Fizičko izdanje stiže 7. decembra, dok verzije za iOS i Android stižu u prvoj polovini sledeće godine.

