Hakeri ukrali 40 miliona dolara iz velike Bitcoin menjačnice

Binance, jedna od najvećih berzi kriptovaluta na svetu, objavila je da je izgubila 40 miliona dolara (7.000 Bitcoina) u „velikom narušavanju bezbednosti“. Kompanija je saopštila da su hakeri pristupili novčaniku koji je sadržao oko dva posto ukupnih BTC sredstava. Koristili su phishing i viruse za dobijanje korisničkih podataka i uspeli su da zaobiđu sigurnosne provere, sprečavajući Binance da blokira transakciju. Kompanija je saopštila da ovo „neće uticati na korisnička sredstva“, te da postoji i fond za hitne slučajeve koji će pokriti incident „u potpunosti“.

„Hakeri su imali strpljenja da čekaju i izvršavaju dobro orkestrirane akcije kroz više naizgled nezavisnih računa u najpovoljnijem trenutku“, napisao je izvršni direktor Binance, Zhao Changpeng u izjavi. „Moramo da sprovedemo temeljnu sigurnosnu reviziju. Sigurnosni izveštaj će obuhvatiti sve delove naših sistema i podataka.“

Binance nije bio u stanju da blokira transakciju, ali je pokrenula alarm i kompanija je zatvorila sve uplate i isplate. Dok se trgovina ne nastavi, za sve transakcije će, kako se izveštava, trebati nedelju dana da se završe. „Depoziti i povlačenja će morati da budu suspendovana tokom ovog vremenskog perioda. Molimo vas za razumevanje u ovoj teškoj situaciji“, poručili su iz menjačnice. „Nastavićemo da omogućavamo trgovinu, tako da možete da prilagodite svoje pozicije ako želite. Takođe treba da razumete da hakeri još uvek mogu da kontrolišu određene korisničke naloge i da ih u međuvremenu koriste da utiču na cene.“

Not the best of days, but we will stay transparent. Thank you for your support!https://t.co/Y1CQOatEpi

— CZ Binance (@cz_binance) May 7, 2019