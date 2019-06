Hauwei kompilacija: Prepolovljene isporuke, Mate 30 sa 90 Hz ekranom, odložen Mate X…

Pojavilo se puno informacija vezanih za Huawei telefone, koje sugerišu koliko kompaniji polazi za rukom da se izbori sa problemima u koje je upala zbog američkih sankcija. Iako su isporuke doživele značajan pad, Huawei i dalje planira nove uređaje, ali neke i odlaže…

Prepolovljene međunarodne isporuke

Najvažnija informacija stiže posredstvom Forbes-a i govori o drastičnom padu isporuka Huawei mobilnih telefona na međunarodnom planu. Prodaja u samoj Kini ide odlično, i Huawei očekuje da će ove godine njemu pripadati čak polovina kompletnog tržišta u najmnogoljudnijoj zemlji sveta. No, kada su isporuke u inostranstvo (tj. u ostatak sveta) u pitanju, sada se očekuje pad za čak 40 do 60 odsto, prenosi Forbes. U brojevima, očekuje se pad za oko 40 do 60 miliona primeraka, procena je menadžera iz same kompanije Huawei.

Huawei se navodno sprema da otkaže i Honor 20 telefone, koji su se pojavili na određenim tržištima, ukoliko dođe do procene da bi takva odluka pomogla da se brend i partneri refokusiraju na glavne modele u ponudi. Prema navodima Forbes-a, glavna motivacija za ovakav potez dolazi iz Francuske, gde uprkos startu prodaje telefona nema indikacija da će prodaja ići u dobrom smeru, pošto su i operateri rekli da nisu zainteresovani za ovaj model telefona. Zanimljivo je da se za 14 dana prodalo milion Honor 20 telefona, ali – skoro sve u Kini.

Mate 30 sa 90 Hz ekranom

Tokom vikenda su se pojavili prvi koncept renderi dolazećeg Mate 30 telefona, koji izaziva veliko interesovanje, budući da je reč o prvom top-modelu koji će biti lansiran nakon što je Huawei potpao pod udar sankcija. Renderi pokazuju telefon koji će maltene biti kopija Samsung S10+ telefona, sa velikom dvostrukom punch-hole kamerom napred. No, osim ovih nepouzdanih informacija o izgledu, koje gotovo sigurno neće biti realne, stižu informacije o ekranu telefona.

Naime, očekuje se da će Huawei Mate 30 imati veliki 6,71-inčni ekran, koji će biti OLED tipa. No, posebnu pažnju je privukao navod da bi ekran trebao da ima osvežavanje od 90 Hz (više od standardnih 60 Hz). To bi moglo puno da doprinese osećaju fluidnosti prilikom rukovanja telefonom, ali i fluidnosti u igranju igara. Uređaj bi se tako priključio OnePlus 7 Pro modelu na spisku onih koji će imati ekrane sa ovakvim osvežavanjem, kakav bi trebao da ima i ASUS ROG Phone nove generacije, usmeren prema igračima. Na spisku ostalih mogućnosti Mate 30 telefona se, nezvanično, nalaze i baterija od 4200 mAh, 55W punjenje, 5G modem, kao i 5X optički i 50X digitalni zum na kameri…

Odložen Mate X

Nedugo nakon što su stigle informacije da je Samsung odložio svoj Fold preklopni telefon, isto je učinio i Huawei. Odloživši svoj Mate X, Huawei dobija i na vremenu da se raščisti stanje vezano za sankcije pod koje je dopao, tako da je jasno da kompanija trenutno ima važnije prioritete pred sobom. Kako trenutno stoje stvari, telefon koji je trebao da se pojavi tokom leta je odložen za tri meseca. Taman da se vidi hoće li dolaziti sa Android ili HongMeng operativnim sistemom…

