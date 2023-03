Heliant: informacioni sistem u službi zdravlja

Heliant, zdravstveni informacioni sistem koji je razvila kompanija HELIANT, najrasprostranjenije je rešenje u zdravstvenom sistemu Srbije.

Tokom više od 20 godina Heliant se postepeno razvijao, tako da danas omogućava digitalizaciju svih interakcija između pacijenta i zdravstvene ustanove, između zdravstvenih radnika i između ustanove i Ministarstva zdravlja, RFZO i svih drugih činilaca u zdravstvenom sistemu Srbije. Dugogodišnje iskustvo medicinskih radnika u Heliant-u, kao i njegova sve veća zastupljenost u kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja, institutima i zavodima, govori o njegovom kvalitetu.

Korišćenje Heliant-a ne samo da je olakšalo vođenje medicinskih evidencija i zdravstvene dokumentacije već je znatno uticalo na unapređenje kvaliteta i brzine zdravstvene zaštite i poboljšanje uslova rada medicinskog osoblja.

Od trenutka kada je Heliant „ušao” u zdravstvene ustanove pa do danas, neprestano se razvijao i usavršavao. Tim kompanije HELIANT je osluškivao potrebe medicinskih radnika i kontinuirano radio na unapređenju. Fokus razvojnog tima je da uz sve potrebne funkcionalnosti obezbedi jednostavnost kako bi se korisnici lako i intuitivno kretali kroz softver. Sistemu se pristupa preko Internet pretraživača, a karakteristične funkcionalnosti su visoka efikasnost distribucije podataka – od zadavanja pregleda do izveštavanja, centralizovano generisanje elektronske fakture, napredno statističko izveštavanje po raznim kriterijumima, centralizovano zakazivanje pregleda s proverom jedinstvenih identifikacionih podataka pacijenta, kompletan uvid u medicinski karton pacijenata, jasan prikaz organizacione strukture i podataka o zaposlenima, raspored zakazanih pregleda, kao i detaljan prikaz svih bitnih informacija vezanih za ambulantne i stacionarne pacijente.

Heliant je uspešno integrisan i s Moneo finansijskim sistemom pa je upravljanje zalihama i vođenje svih poslovnih i administrativnih procesa digitalizovano, sinhronizovano i time umnogome olakšano. Pored toga, Heliant je integrisan sa Infolab laboratorijskim informacionim sistemom i radiološkim informacionim sistemom. Naravno, Heliant je integrisan sa servisima Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Klijenti i odgovorno poslovanje na prvom mestu

Kompanija HELIANT uvek na prvo mesto stavlja svoje klijente i veliku pažnju poklanja odgovornom poslovanju, pravovremenom reagovanju i izgradnji dugoročnih partnerskih odnosa. Heliant danas koriste Univerzitetski klinički centar Srbije, Univerzitetski klinički centar Niš, Univerzitetski klinički centar Kragujevac i Klinički centar Crne Gore, četiri kliničko-bolnička centra, brojni instituti, specijalne i opšte bolnice, zavodi, više od 100 domova zdravlja i mnogi drugi.

Pored softvera za državne zdravstvene ustanove, privatna varijanta Heliant-a nastala je 2015. godine kada je napravljena prva verzija zdravstvenog informacionog sistema za privatni zdravstveni sistem Euromedik. Nakon toga broj ustanova se povećavao, pa danas Heliant koriste i brojne privatne zdravstvene ustanove, među kojima su svi sistemi velike trojke, Euromedik, Acibadem Bel Medic i MediGroup i više od 100 srednjih i manjih ustanova u Srbiji i regionu.

Za kvalitetnu zdravstvenu uslugu veoma je značajno da se mladi stručnjaci što brže i lakše uključe u radne procese ustanova u kojima se zapošljavaju. Kompanija HELIANT je prepoznala značaj podrške stručnom obrazovanju i donirala Heliant Srednjoj medicinskoj školi „Dr Miodrag Lazić” u Nišu da bi se budući medicinski tehničari, laboranti i lekari, njih skoro 1000, pre zapošljavanja upoznali s vođenjem medicinske dokumentacije i administracije elektronskim putem.

Jedan od primarnih ciljeva kompanije jeste kontinuirano unapređivanje rešenja i poslovanja, pa je tako u svoju ponudu uvrstio i SAAS za male i srednje privatne zdravstvene ustanove – Heliant Cloud. Zakazivanje, dokumentovanje pregleda lekara opšte prakse i specijalista, uz obezbeđenu IT podršku, odgovor je na sve potrebe rastućeg segmenta privatnih zdravstvenih ordinacija. Mnogi korisnici koji se nakon višegodišnjeg rada u Heliant-u u državnom sektoru bez razmišljanja odlučuju za ovo rešenje znajući da mogu da računaju na kontinuiranu i posvećenu IT podršku i da ne moraju da brinu o bezbednosti osetljivih zdravstvenih podataka svojih pacijenata.

Kompanija HELIANT uvek razmišlja o narednim koracima i pravi planove za budućnost, a tako je i s Heliant-om. Više od 20 godina rada i truda uloženo je u razvoj samog sistema, ali nekada je vreme za promene, pa je tako pokrenut projekat Modernizacija Heliant-a. U korak s vremenom sistem će imati optimalan korisnički doživljaj, novi dizajn i unapređene performanse, budući da će koristiti savremene tehnologije. Iako promene nisu jednostavne, tim kompanije HELIANT radi na tome da do kraja 2024. godine prva verzija novog zdravstveno-informacionog sistema bude puštena u rad.

Filipova priča

Filip Maljković je šef razvoja u kompaniji HELIANT, a ovo je njegova priča o Heliant-u.

Heliant nije običan softver. I on zajedno sa zdravstvenim radnicima brine o našem zdravlju i našoj budućnosti. Uspehu Heliant-a, koji je dominantan na našem tržištu, u velikoj meri je doprinela njegova prilagodljivost. Naime, svi znamo da je naš zdravstveni sistem komplikovan. Ta kompleksnost dolazi do izražaja još više kada pokušate da sve procese u zdravstvenom sistemu, na svim nivoima zdravstvene zaštite, smestite u jedno parče softvera. Tako je nastao Heliant.

Heliant je svoje početke našao u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, gde je napravljen i prilagođen za jedno odeljenje ustanove. Ideja je bila da sistem napravljen specifično za kardiologiju može biti lako primenjiv i u drugim kliničkim oblastima. Međutim, vrlo brzo smo shvatili da prilagođavanje softvera različitim specijalizacijama nije moguće bez dodatne dorade programa, te da je širenje softvera na celu kliniku značilo ogromne napore u pogledu prilagođavanja.

To je napravilo prekretnicu u našem razmišljanju, ali i razvoju Heliant-a: morali smo da razmišljamo šire od trenutnog problema, odnosno morali smo da pokušamo da uklopimo što više elemenata iz praktičnog rada u procese koje smo osmislili u Heliant-u. To je dovelo do postavke koja nam je i trenutno vodilja kod svakog novog razvoja: napravi generalno, ali vodi računa i o specifičnim potrebama. Ovo se može uporediti s lego kockicama: razvojni tim Heliant-a zadužen je da pravi kockice, a tim za implementaciju kombinuje te kockice da napravi figuru, koja predstavlja Heliant instaliran u nekoj ustanovi.

Promenom te paradigme, bili smo u mogućnosti da relativno lako bolnički softver pretvorimo i u softver za domove zdravlja. To nam je omogućilo da širenje jednog te istog softvera vodimo u dva pravca: 1) jednostavni ekrani za doktore i medicinske sestre u domovima zdravlja, koji pokrivaju veliki broj pacijenata u toku dana i koriste relativno mali skup funkcionalnosti; 2) kompleksni ekrani za sekundarne i tercijarne centre (opšte bolnice, kliničko-bolničke centre, kliničke centre, specijalne bolnice), gde je broj pacijenata manji, ali dijapazon aktivnosti za njih drastično veći.

Ova fleksibilnost dovela je do toga da se softver prilagođava potrebama zdravstvenih radnika, a ne obrnuto. Zbog izuzetne funkcionalnosti modula, moguće je pomisliti da ustanove koje se nalaze jedna preko puta druge koriste različite softvere, ali zapravo obe koriste Heliant, s tim što su određene funkcionalnosti ili moduli uključeni jednoj, a neki drugi drugoj ustanovi.

Koliko se početna odluka sa sistemom lego kockica pokazala ispravnom, pokazuje činjenica da smo za samo godinu dana uspeli da napravimo varijantu Heliant-a za privatne zdravstvene ustanove, koje imaju posebne potrebe i način rada koji nije u potpunosti kompatibilan s državnim zdravstvenim sistemom. Od 2015. do danas smo preuzeli tri najveće privatne ustanove u Beogradu i sijaset manjih.

Heliant pokušava da prati trendove u medicini i zdravstvu i konstantno daje podršku za nove procese i projekte. Elektronska faktura troškova za Republički fond za zdravstveno osiguranje generiše se iz Heliant-a već 15 godina, a od 2016. godine, povezivanjem sa Integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom (IZIS), ubrzava se proces integracije sa servisima glavnih činilaca u zdravstvu (Ministarstvo zdravlja, RFZO, „Batut”), kojih ima sve više iz godine u godinu. Tako se, na primer, recepti šalju u apoteke elektronski već više od pet godina, a pored toga, postoje elektronski servisi za povezivanje sa centralnom nacionalnom platformom za radiologiju, zatim za upis dece u osnovne i srednje škole, prijave hroničnih nezaraznih oboljenja, slanje informacija o vakcinaciji pacijenata, prijave o smrti, podatke o COVID-19 pacijentima itd.

Povezivanje s drugim informacionim sistemima koji se koriste u zdravstvu, poput poslovnog, laboratorijskog i radiološkog, takođe je moguće, naročito zbog toga što Heliant nudi svoja rešenja za te softvere: Moneo (kao ERP sistem specijalizovan za zdravstvene ustanove i njihove potrebe), Infolab i Heliant RIS. Pored tih sistema, Heliant je povezan sa sistemima za radioterapiju, a uskoro se očekuje povezivanje sa ultrazvučnim i EKG uređajima.

Poslednjih godina, registri i kliničke baze pacijenata predstavljaju odličan način za produbljenje medicine u pojedinim terapijskim oblastima, jer se njihovim popunjavanjem može detaljnije i kvalitetnije pratiti bolest pacijenta, uključujući i lečenje, što posledično dovodi do boljih ishoda. Moderni trendovi u medicini diktiraju da se zaključci donose na osnovu podataka, a da bi podaci postojali i mogli da se pretražuju, moraju biti strukturirani. Tu na scenu stupaju registri, koji mogu sadržati stotine, pa i hiljade data point-ova. Heliant je u saradnji s pojedinim farmaceutskim kompanijama kreirao u nekolicini eminentnih zdravstvenih ustanova registre iz oblasti onkologije, pulmologije, kardiologije, hematologije itd.

Heliant je takođe prilagođen za telemedicinska rešenja. Bilo da lekar direktno komunicira s pacijentom preko audio-video pregleda ili pisanim putem, ili se konsultuje s lekarom iz druge ustanove, sve to može raditi ne napuštajući Heliant.

Brojni su izazovi pred nama koji razvijamo softver za zdravstvene ustanove. Procedure postaju sve kompleksnije, medicina se personalizuje, a ja se unapred radujem izazovima koji dolaze, posebno integracijama sa wearables, mobilnim aplikacijama i projektima u nauci o podacima.

Korisna adresa: heliant.rs

