HostingBuY: Kompletno rešenje za hosting na jednom mestu

Kompanija HostingBuY je neobična skupina ljudi iz različitih branši okupljenih na jednom mestu zarad istog cilja. Zaposleni u ovoj firmi su mladi, željni znanja i daljeg usavršavanja, a rad u ovakvoj kompaniji im to nesumnjivo pruža.

Zdrava atmosfera u timu prenosi se i na kupce, što je jedan od najvažnijih uslova za kvalitetnu saradnju. Osim toga, kompanija HostingBuy garantuje stabilne i kvalitetne usluge na tržištu i dvadesetčetvoročasovnu tehničku podršku svim svojim korisnicima.

Danas je pred nama jedna stabilna kompanija koja sa sobom nosi veliki globalni brend poznat širom sveta. Ali, nije od samog početka sve bilo tako jednostavno. Iza nje je trnovit put, pun uspona i padova, ali i istrajnosti i želje za ostvarivanjem vizije koja je danas realnost kompanije HostingBuY.

Kompanija je nedavno slavila svoj prvi jubilej. Nastala je 2010. godine i na samom početku nije imala ni globalno internet tržište, ni zvanično sedište, niti partnere. Registracija prvog .me domena dovela do toga da ime bude Hostingbuy.me. Već nakon godinu dana registrovan je čuveni domen .net, pri čemu je .me izbrisan iz imena i tako je nastalo ime novog globalnog brenda HostingBuY.

Od male firme…

Tokom prve godine kompanija je radila kao posrednik drugih kompanija. Sredinom 2011. godine iznajmila je svoje prve dedicated servere, što je dovelo do rasta i promene poslovanja. Sledeće godine dovele su do uspostavljanja respektabilne pozicije među klijentima, očuvanja i rasta brenda na globalnom internet tržištu. Kompanija ubrzo prikazuje svoje usluge na Web stranici, nudeći svoje usluge i rešenja na globalnom nivou poslovanja.

Za veoma kratak vremenski period od osnivanja, HostingBuY je potpisao veliki broj ozbiljnih partnerstva. Od Autorizovanog Partnera sa Data Centrom za Balkan, a kasnije i za južni deo Evrope, Azije i Amerike, do dizajniranja Custom Cloud Hosting‑a. Već tada je u ponudi bilo moguće naći više različitih softverskih i hardverskih rešenja, kao i cloud rešenja po povoljnim uslovima. Kompanija ubrzo postaje i zvanični partner Microsoft‑a za njihova cloud i Office365 rešenja za globalno tržište.

HostingBuY je 2015. godine bio jedini gost iz Srbije na jednoj od vodećih manifestacija u domenu hosting industrije ‑ World Hosting Days 2015, na kojoj se potpuno menja slika kompanije. Ostvareni su novi kontakti i partnerstava koja će rapidno promeniti poslovanje i omogućiti proširenje globalnog tržišta.

Do ozbiljne kompanije

Broj zastupljenih dedicated servera danas daje mogućnost da se svakog meseca ovaj broj proporcionalno povećava. Unutar samih Data Centara na lokacijama širom sveta kreirana je privatna stabilna mreža servera za lične potrebe i potrebe klijenata. U tom periodu postaju dostupna kompletna media streaming rešenja. Jedan od najvećih muzičkih festivala u Srbiji – Nisville, još od prvih dana za svoje tehničke sponzore ima kompaniju HostingBuY, koja pruža svoje media streamning usluge od kojih je jedna Stream366.

Ubrzo se javlja postepeni rast zainteresovanih klijenata za domaće tržište. Kompanija je ovlašćeni registar i jedan od suosnivača RNIDS‑a, tj. registra nacionalnih internet domena Srbije. HostingBuY je prva kompanija u Srbiji koja je autorizovani registar za .fi domen. Poseduje jednu od najvećih baza na globalnom nivou za registraciju sa preko 800 različitih domen ekstenzija. Pored toga, pokrenut je hibridni DNS cloud pod nazivom DNSHighWay. Razvijena je moderna cloud platforma za bezbednost pod nazivom ViMofs (Virtual Intelligence Monitoring Online Firewall System).

Avgusta 2017, kompanija je na javnoj aukciji za domene stekla vlasništvo nad domenom hostingbuy.com. Ovim poduhvatom započeto je kreiranje globalnog brenda u industriji hostinga pod nazivom HostingBuY. Januara sledeće godine, kompanija je odlučila da napravi korak dalje i podeli iskustvo stečeno na srpskom tržištu sa drugom državom. Otvorena je reprezentativna kancelarija u Hong Kongu pod imenom HostingBuY Limited.

Još jedna potvrda ozbiljnosti poslovanja leži u činjenici da je ova kompanija 2019. godine postala deo inostrane investicione kompanije, koja je u njoj prepoznala visok kvalitet i globalni brend dostojan saradnje kao i daljih inovacija na polju hosting industrije. Iste godine kompanija dobija status sertifikovanog cPanel partnera za 2020. godinu i postaje zvanična članica RIPE‑a.

Danas je HostingBuY stabilno rastuća kompanija, čiji se uspeh zasniva na filozofiji kombinovanja proizvoda vrhunskog kvaliteta po povoljnim cenama sa prvoklasnom mrežom, zajedno sa visokostručnim timom tehničke podrške.

Usluge kompanije HostingBuY:

Hosting

Kompletna Web hosting rešenja i mogućnost kupovine deljenog (shared), upravljanog (managed) i WordPress hostinga.

Domeni

Laka, automatizovana registracija domena putem Web interfejsa po povoljnim cenama. Više od 1.000 domen ekstenzija, kao i novi gTLD xyz i cloud domeni koji su trenutno dostupni

Serveri

Virtuelni privatni serveri (VPS) su prilagođena rešenja za individualne potrebe korisnika, uz mogućnost odabira konfiguracije koja ima dobar softver servera, potrebnu RAM memoriju i snagu procesora, kao i mogućnost kupovine dedicated servera.

Cloud rešenja

HostingBuY Cloud nudi sve prednosti cloud‑a, ali sa posvećenim resursima u vašem privatnom cloud‑u. Možete izabrati računske, memorijske, mrežne i skladišne pakete. Privatna cloud rešenja idealna su za bilo koju vrstu posla – od malih web lokacija do velikih poslovnih aplikacija, kao i za razvoj softvera i dinamičko prekodiranje.

Video i Audio Striming

Mogućnost video i audio strimovanja. Svako može imati sopstvenu internet video i(li) radio stanicu. Samo je potrebno odabrati odgovarajući paket, broj očekivanih gledalaca ili slušalaca i kvalitet video ili audio signala.

SSL sertifikati

Svi SSL sertifikati koji su dostupni na tržištu.

Licence za web hosting platformu

HostingBuY kao partner velikih kompanija za web hosting platformu kao što su Plesk i cPanel, nudi iskustvo i pouzdanu infrastrukturu, kao i posvećenost u pružanju najboljih rešenja.

Servisi

Mogućnost pronalaska najlakših načina za pravljenje web stranice uz pomoć site builder‑a koji ima vrlo jednostavnu besplatnu funkciju za razvoj i dalje upravljanje Internet lokacijama. Ne zahteva prethodno znanje, niti velika vremenska ulaganja. Potrebno je samo izabrati dizajn željene Web lokacije iz više stotina unapred napravljenih, visokokvalitetnih šablona, dodavanje teksta i slika i objaviti web lokaciju na internetu.

HostingBuY je kompanija u razvoju koja trenutno nema mnogo zaposlenih, ali u planu svakako ima širenje tima, povećavanje znanja i veština i na kraju postizanje novih uspeha.

Korisna adresa: HostingBuY

