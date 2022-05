HP predstvio svoju viziju savršenog hibridnog radnog prostora

Budućnost rada je nesumnjivo hibridna, sa zaposlenima koji svoje vreme dele između kuće i kancelarije – ako uopšte uđu u kancelariju.

Da bi rešio ove promene, HP je predstavio niz novih izdanja namenjenih onima koji traže fleksibilniji način rada. HP je možda najpoznatiji po svojim računarskim uređajima, a u otmenom londonskom prostoru uređenom tako da odražava hibridnu radnu temu, kompanija je imala izbor novih poslovnih laptopa namenjenih i poslovnim i kreativnim korisnicima. Ovo uključuje novi HP Envy 16, prvi 16-inčni Envy model kompanije, namenjen i radnicima i kreativcima. Unutra postoji izbor između Intel Core i5, i7 ili i9 CPU 12. generacije, kao i 16GB ili 32GB RAM-a i do 2TB interne memorije.

Da biste bili povezani sa bilo kojim radnim uređajima koji su vam potrebni, Envy 16 ima ogroman niz portova, uključujući dva Thunderbolt 4, dva USB-A, SD karticu, HDMI 2.1 i priključak za slušalice, pružajući skoro sve što vam može zatrebati tokom radnog dana , sa uključenim Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Tu je i Envy build od 17,3 inča za koji HP kaže da može da služi kao zamena za desktop, sa odnosom širine i visine 16:9 što ga čini idealnim za razne slučajeve upotrebe. Obe nove ponude dolaze sa novim HP Palette paketom dizajniranim za kreativce, sa alatkama koje omogućavaju brzo bežično deljenje slika, tehnologijom uparivanja lica i Duet, alatkom koja omogućava korisnicima da povežu sekundarni uređaj kako bi proširili radni prostor, na primer kada crtaju ili modeluju.

Kompanija je takođe lansirala dve nove mobilne radne stanice, HP ZBook Studio G9 i HP ZBook Power G9, namenjene prvenstveno kreativcima i umetnicima, ali podjednako korisnim u nizu industrija. Prvi nudi opcije procesora do Intel Core i9 vPro CPU-a, sa opcijama za NVIDIA RTX A5500 ili GeForce RTX 3080 Ti, i do 64 GB RAM-a i 4 TB skladišnog prostora za pomoć pri rukovanju slikama ili video radnim opterećenjima. Po pristupačnijoj ceni, ZBook Power G9 nudi ekran od 15,6 inča, do Intel Core i9 vPro procesora, 64 GB RAM-a i 8 TB skladišnog prostora, zajedno sa 720p HD web kamerom i više USB i Thunderbolt portova za povezivanje. Takođe je nova radna stanica Z2 mini G9, koja može da zameni tradicionalni PC tower za kreativce i mala preduzeća. Pakujući ozbiljnu količinu energije i povezivanja u kompaktnu konstrukciju od 8,3 x 8,6 x 2,7 inča koja bi trebalo da stane bilo gde u kući ili kancelariji, HP kaže da je čak korišćen u nekim centrima podataka za jeftiniju alternativu za skladištenje i servere.

Mini radna stanica može da podrži do osam ekrana i ima opcije USB, DP, HDMI, VGA i Thunderbolt portova koji se mogu prilagoditi vašim željama, a sve to obezbeđeno HP Wolf Pro Security. Konačno, video pozivi su postali deo svakodnevnog radnog života za mnoge od nas, a HP želi da učini iskustvo malo podnošljivijim sa svojom Presence platformom koja radi zajedno sa Control i Control Plus uređajima kako bi delovala kao samostalno čvorište za sastanke. Korisnici komuniciraju preko ekrana osetljivog na dodir od 6 ili 8 inča koji daje potpunu kontrolu nad svakim aspektom sastanka, od liste učesnika do podešavanja jačine zvuka i nivoa osvetljenja. Kontrola se može udružiti sa kompanijskom See 4K AI-kamerom, samostalnim (i stojećim) uređajem koji je u stanju da automatski prilagodi nivoe osvetljenja i kadriranja kako bi se osiguralo da dobijete kristalno jasan pogled.

Radeći i sa Microsoft Teams-om i sa Zoom-om, Control i Control Plus su ponovo napravljeni tako da se uklapaju u bilo koji kancelarijski prostor, a mogu se čak i brzo isključiti ako treba da se preselite na drugu lokaciju radi improvizovanog sastanka. Dakle, s obzirom da je hibridni rad ovde da bi ostao, čini se da su neke kompanije konačno uspele da se postaraju da svi imamo komplet koji nam je potreban za efikasno obavljanje posla.

