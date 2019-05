HTC najavio blockchain telefone po povoljnijoj ceni

Kompanija HTC je još u februaru odlučila da svoj blockchain telefon približi mejnstrim korisnicima, te tom prilikom objavila da Exodus 1 može da se kupi i običnim novcem, a po ceni od 750 dolara. Tri meseca kasnije najavljena je i verzija Exodus 1s, koja se opisuje kao povoljnija verzija prethodnog premijum modela.

Cena povoljnijeg modela još uvek nije poznata, ali se pretpostavlja da će se kretati između 200 i 300 dolara, a očekuje se da se telefon pojavi do kraja trećeg kvartala 2019. godine. Tako Exodus 1 ukazuje na to da je kompanija prilično ozbiljna kada su blockchain telefoni u pitanju. Kao glavna karakteristika Exodus premijum modela telefona izdvaja se sigurnosni protokol koji je odvojen od procesora i Android operativnog sistema, te može da se koristi za čuvanje crypto-ključeva koji su se do sada obično čuvali u softverskim novčanicima ili na USB uređajima. Izgleda da je HTC sa modelom Exodus rešio da uspostavi ravnotežu između bezbednosti i udobnosti, te da eliminiše sigurnosne protokole koji dolaze sa strane, a zahvaljujući povoljnijoj ceni Exodus 1s bi ove opcije mogao da donese do još većeg broja korisnika. Iako karakteristike novog modela još uvek nisu poznate, objavljeno je da će se novi HTC model ponašati kao „full node“, što znači da će uređaj moći da bude jedna od distributivnih tačaka na kojoj se verifikuju transakcije u okviru Bitcoin blockchain sistema. Telefon neće moći da se koristi za rudarenje, ali iz kompanije kažu da bi u budućnosti i to moglo da postane moguće.

Exodus 1s će, poput prethodnika, podržavati Zion wallet aplikaciju kompanije HTC, a softver može da se koristi za čuvanje i slanje Bitkoin, Ether i Litecoin kriptovaluta. Kao najveći značaj novog modela ističe se to što unapređuje blockchain ekosistem, budući da je broj „full node“ uređaja ograničen, te svaki novi doprinosi unapređivanju sistema, što bi u budućnosti moglo da pomogne i developerima blockchain aplikacija, te svima koji koriste Bitkoin.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet