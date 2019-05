Salvador Dali „oživeo“ uz pomoć deepfake tehnologije

Slikar nadrealizma, Salvador Dali, jednom je u intervjuu izjavio: „Generalno verujem u smrt, ali u smrt Dalija, apsolutno ne.“ Sada, Dali muzej u Sankt Peterburgu, Florida, je radio da ispuni proročanstvo slikara vraćajući ga u život – sa deepfake tehnologijom.

Izložba pod nazivom Dali Lives, o čemu smo već pisali, napravljena je u saradnji sa agencijom za oglašavanje Goodby, Silverstein & Partners (GS&P), koja je rekreirala Dalija u prirodnoj veličini koristeći tehniku video montaže uz pomoć mašinskog učenja. Koristeći arhivske snimke iz intervjua, GS&P je izvukao više od 6.000 frejmova i koristio 1.000 sati mašinskog učenja kako bi trenirao AI algoritam na Dalijevom licu. Njegovi izrazi lica su zatim postavljeni na glumca sa Dalijevim telesnim proporcijama, a citati iz njegovih intervjua i pisama su sinhronizovani sa glasom glumca koji bi mogao da oponaša njegov jedinstveni naglasak, mešavinu francuskog, španskog i engleskog jezika.

Iskustvo je, prilično, nadrealno. Dali se pojavljuje pred posetiocima kada pritisnu zvonce na kabini gde „živi“, te im on priča priče o svom životu. Sa 45 minuta novostvorenih snimaka i hiljadama kombinacija, svaki posetilac dobija drugačije iskustvo. Postoje scene koje se otvaraju s Dalijem koji čita novine, sa prevučenim slojem aktuelne naslovne strane New York Times-a. Ako padne kiša, AI Dali će komentaristi vreme, a kad se uzme sve u obzir, on je skoro kao Alexa uređaj.

Dali Lives ima za cilj da posetioci saosećaju sa Dalijem kao ljudskim bićem. Brojke u istoriji umetnosti često izgledaju kao da su umetnici živeli odavno. Međutim, Dali je umro 1989. godine, a stajanje pred posetiocima u kabini u prirodnoj veličini pomaže mu da se vrati u kontekst savremenog života – posebno pred kraj performansa kada pita posetioce da li žele da se slikaju. AI Dali se okreće i fotografiše, a posetioci mogu da dobiju fotografiju preko poruke, skoro kao foto štand.

Deepfake video snimci se obično povezuju sa lažnim pornografskim snimcima poznatih, o čemu je vać pisano na našem sajtu, opasnostima koje dolaze od lažnih vesti ili od mogućnosti da političke ličnosti izgovore promenljive stvari. Tehnologija je lako dostupna svima. Tehnički direktor GS&P Nathan Shipley kaže da je izvukao kod iz GitHub-a. Shipley veruje da je Dali Lives možda prvi put da kulturna institucija koristi deepfake u umetničke svrhe. Teško je zamisliti drugog umetnika koji bi bio bolji za ovo od Dalija.

Ima mnogo moralnih argumenata za i protiv vraćanja mrtvih u život kroz tehnologiju. U slučaju nečega nalik hologramu Tupac-a i njegovog Coachella performansa, on je održan uz dozvolu umetnikovih naslednika. U Dalijevom slučaju, koji nema živu porodicu, umesto toga je imenovao Kraljevinu Španiju kao jedinog naslednika u svom testamentu, tako da je izložba vođena uz dozvolu Fondacije Dali u Španiji.

Dali Lives se otvorio juče, 11. maja, kao stalna izložba na dan kada bi bio njegov 115. rođendan.

Izvor: The Verge

