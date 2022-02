Huawei P50 Pro: Drugačiji, a poseban

O tome koliko je pogođen sankcijama američkog režima i kakve su posledice one ostavile na kineskog giganta već je izlišno govoriti. Huawei se trudi da se prilagodi nametnutoj situaciji, šireći spektar svoje ponude, ali i dalje umeju da naprave vraški dobar telefon. To pokazuje Huawei P50 Pro, naslednik popularne P serije, koji smo najzad dočekali i u Srbiji

Nakon toliko vremena

Šta se promenilo u proteklom periodu? Puno toga, jer tržište nikada ne miruje. Stoga je bilo neophodno prilagoditi P50 seriju novonastalim okolnostima, a opet ostati dosledan tradiciji koju najbolji uređaj kompanije Huawei nosi sa sobom.

U samom startu je vidljivo da P50 Pro nema mnogo zajedničkih dizajnerskih nota s prethodnicima P serije (poput P40 Pro), već da je daleko sličniji novim Huawei Nova 9 modelima, samo što je kod njega sve podignuto na još viši nivo – i kvalitet izrade, i veličina kružnica u kojima je kamera, i zakrivljeni ekran itd. Rezultat je izuzetno lep telefon, posebno u „zlatnoj” varijanti koju smo imali na testu, i za koju slutimo da će se izuzetno dopasti damama. Zaista, bez obzira na to da li govorimo o samim materijalima, ili o veoma zakrivljenom ekranu koji doprinosi izuzetnom osećaju tokom držanja u ruci, ili pak o dizajnu kao takvom, niko ne može osporiti da je P50 Pro jednostavno prelep telefon. Pri tome, treba naglasiti i otpornost na vodu i prašinu, u skladu sa IP68 standardima.

Ispod haube srce sistema ne čine više Kirin procesori, već je za to zadužen Snapdragon 888 u 4G varijanti, budući da Huawei ne sme da koristi 5G čipsetove, jer će se u suprotnom suočiti sa američkim besom, a možda i sa sabotažama i likvidacijama, zašto da ne i raketnim udarima. Možda preterujemo, ali sa Vikinzima nema šale. Kako bilo, performanse telefona su na izuzetnom nivou. Koristi se kombinacija 8 GB RAM-a i 256 GB skladišta, što bismo možda voleli da je pomereno koji stepenik više, no dobro. Proširenje memorije je moguće samo putem NanoMemory kartice, što je Huawei standard koji van Kine zapravo nikada nije zaživeo.

Mnogo je zanimljivije pitanje kako se telefon pokazuje po pitanju autonomije, budući da nekadašnjeg šampiona na tom polju, Kirin čipseta, ovde zapravo nema, kao i da je Snapdragon 888 notorni „trošadžija” i „grejalica”. Ispostavilo se da je Huawei odlično ukrotio ovu goropad, pa uz nominalno tek prosečnu bateriju od 4360 mAh imamo situaciju da će telefon bez problema izgurati ceo dan i najzahtevnijim korisnicima, a onima prosečno zahtevnim i čitava dva dana. Da ga brzo dopunite, stara se 66 W punjač, a tu je i opcija u vidu brzog bežičnog punjenja od 50 W – ukoliko imate tako brz bežični punjač.

Raskošan sistem kamera

Sistem kamera deluje brutalno na papiru. Kombinuje se vrhunski senzor od 50 MP sa stabilizacijom i dve vrste autofokusa (laserski i fazni), periskopski telefoto od 64 MP koji takođe ima fazni autofokus i stabilizaciju, te donosi 3,5x optički i 7x lossless zum, 13 MP ultrawide senzor te crno-beli senzor od 40 MP.

Primeri fotografija

Posebno nam se svidelo koliko je dobar ultrawide senzor, koji stiže sa autofokusom, i spada u najupotrebljivije koje smo ikada videli. Fotografije koje telefon pravi su odlične, bogate detaljima i čitav mehanizam je veoma svestran, budući da je spreman da odgovori na svaku vrstu izazova s takvim kamera-sistemom.

Nivoi zuma: Normal (1x), 3,5x, 10x, 0,5x (ultrawide)

Leica potpis je i dalje tu, a istakli bismo odlično noćno snimanje, što je već standardno za Huawei. Takođe, valja pohvaliti i prednju kameru. Na papiru je reč o „samo” 13 MP, ali uz podršku autofokusa kvalitetne selfije ćete praviti očas posla.

EMUI 12 interfejs

Stižemo do najbitnijih stvari – upotrebljivosti i cene. Huawei P50 Pro koristi EMUI 12 sistem koji zvanično ne podržava Google. To se može rešiti na relativno jednostavan način, dokle god vam ne smeta što je ta podrška nezvanična. Nažalost, to rezultuje ne toliko ugodnom upotrebom, budući da je aplikacije potrebno pokretati „iz košuljice”, pa se dešava da one puknu ili da notifikacije jednostavno nema. Postoje brojne alternative za Google aplikacije, a Petal Search i AppGallery prodavnica aplikacija su mesta na kojima ih možete naći. Na samom kraju, neizbežno je i pitanje cene – telefon košta dosta.

Na samom kraju, odluka je na korisniku, kao i uvek. Verujemo da ima dosta onih koji će ovakvu kombinaciju karakteristika smatrati punim pogotkom. Reč je o veoma lepom i utegnutom telefonu koji će lako naći svoju publiku.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs/

