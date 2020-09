Huawei Petal Search/Find Apps: Iskorak u pravom smeru

I najduže putovanje počinje običnim korakom, kaže stara kineska poslovica. Kako taj prvi korak učiniti što jasnijim i kako zapravo iskoračiti u pravom smeru, izazov je pred kojim se našao Huawei iz dobro poznatih razloga. Njihov odgovor je stigao u vidu Petal Search pretraživača, koji je dostupan na AppGallery prodavnici, a stiže preinstaliran na telefonima P40 serije.

Suočen s velikim očekivanjima, Huawei je odgovorio lansiranjem HMS-a (Huawei Mobile Services), te App Gallery kao prodavnice aplikacija. Međutim, nije realno očekivati da se tek tako nadoknadi centralizovan Google Mobile Services, te je sasvim realno da ekosistem bude fragmentisan. Iako je veliki broj aplikacija dostupan na zvaničnom AppGallery, postoji veoma puno prodavnica/repozitorija aplikacija i servisa sa kojih je takođe moguće skinuti korisne i interesantne aplikacije i sadržaje. No, trebalo je znati za sva ta mesta i falila je centralna polazna tačka koja će omogućiti korisnicima pristup u svet ogromnih mogućnosti. Sve do sada.

Petal Search i Find Apps za vaš prvi korak

Petal Search pretraživač pokreće novu alatku za pretraživanje – Find Apps – koja je preinstalirana na novoj Huawei P40 seriji telefona, a takođe je dostupna za preuzimanje putem zvanične Huawei AppGallery prodavnice aplikacija. Novi alat za pretragu nudi Huawei korisnicima pristup milionima aplikacija i način da lako pretražuju informacije koje su im potrebne – uključujući vesti, slike i još mnogo toga – direktno sa početnog ekrana svog uređaja.

Važno je znati da ovo nije samo alatka za pretraživanje aplikacija. Petal Search je u stanju da prepozna pojmove u domenu vesti, fotografija, videa, drugih vidova zabave, te da pruži relevantne podatke i informacije dostupne iz različitih izvora. Na taj način, ovaj vidžet objedinjuje informacije donoseći tačne i relevantne rezultate, a ide i korak dalje u smislu pronalaska ne samo traženih aplikacija, već i njihovih alternativa. Primera radi, upit “YouTube” će dati kao primarni rezultat Vanced alternativu, popularnu zamenu za zvaničnu YouTube aplikaciju, koja ne samo da nudi sve funkcionalnosti tradicionalne aplikacije, već ide i korak dalje, eliminišući dosadne reklame koje korisnicima često dosađuju – i za čije uklanjanje Gogle/YouTube zapravo sada traži da se plati premium pretplata.

Takođe je bitno što korisnici imaju vrlo jasan pregled izvora informacija. Prilikom izlistavanja rezultata pretrage se vrlo jasno ispisuje sa koje je lokacije stigao željeni rezultat. U praksi, to znači da imamo vrlo jasno izlistano šta je dobijeno npr. sa APK Pure prodavnice aplikacija, šta sa zvaničnog sajta, šta sa neke alternativne prodavnice aplikacija. Stoga korisnik uvek ima jasan pregled izvora s kojih bi instalirao bilo šta ili na koji bi ga rezultat pretrage odveo.

Definitivno – radi!

Imali smo priliku da isprobamo kako to sve funkcioniše na Huawei P40 Pro Plus telefonu nove generacije. Pretraživač radi posao veoma brzo i glatko, a vidžet je lako dostupan na početnim ekranima telefona P40 serije. Kako je postao dostupan i na Huawei AppGallery prodavnici aplikacija, i korisnici drugih telefona će moći da ga instaliraju. Može se reći da je ovim putem zapravo olakšan dolazak do alternativa, i to vrlo kvalitetnih.

Huawei AppGallery je integrisan u vidžet i aplikacije dostupne u zvaničnoj Huawei prodavnici aplikacija će biti u vrhu svih pretraga. Imamo li u vidu da se stotine novih aplikacija dodaju u AppGallery svake nedelje, jasno je da će vremenom i Find Apps postajati sve relevantniji i da će predstavljati idealan prvi korak u bilo kakvoj pretrazi. Sam pretraživač je kreiran u partnerstvu sa velikim svetskim i evropskim imenima na ovom polju, uključujući Quant i Yande.

Cilj je u potpunosti ispunjen – ne samo da je pokazano da je moguće imati sve željene aplikacije na telefonima koji koriste HMS (Huawei Mobile Services), već je na ovaj način dramatično olakšano traženje i preuzimanje željenih aplikacija sa brojnih, decentralizovanih lokacija za koje mnogi korisnici verovatno nisu znali.

