Huawei podstiče programere da razvijaju aplikacije za njihov app store

Huawei je lansirao kampanju u Londonu koja ima za cilj da privuče britanske i irske developere da kreiraju aplikacije za Huawei Mobile Services (HMS), platformu koju je kineska kompanija predstavila kao alternativu za Android Play Store. Ovo je druga konferencija tog tipa, jer je kompanija prethodno započela istu kampanju u Indiji.

Na londonskoj konferenciji, Huawei je naveo da će developere koji se prihvate tog posla podržati sa ukupno 20 miliona funti. Novac će dobiti timovi koji do kraja ovog meseca uspešno postave svoju aplikaciju na platformu. Kako bi inspirisao programere, Huawei je lansirao 24 razvojna kit-a koji pokrivaju različite funkcionalnosti, kao što su praćenje lokacije, zdravstvene informacije ili servisi koji se tiču jezika.

Po svemu sudeći, Huawei nema mnogo izbora i zato su odlučili da započnu agresivnu kampanju koja će predstaviti benefite pravljenja aplikacija za HMS. Sve to je posledica prošlogodišnje zabrane da se na Huawei telefonima koristi Android sistem u punom izdanju, pa su pojedini modeli njihovih telefona bili prinuđeni da se prodaju sa Android-om bez osnovnih Google-ovih servisa (Mail, Play Store, Maps, YouTube…).

Najnoviji modeli Huawei telefona već imaju instaliran HMS, a on će po svemu sudeći biti implementiran i na budućim uređajima iz ove kompanije. Očigledno je Huawei rešio da ne posustane u svom nastojanju da postane najveći proizvođač telefona na svetu. Iako je sa ovim primljen ozbiljan udarac, kompanija ga je stoički podnela i kako izgleda, vrlo brzo se oporavila i počinje da „napada“. To se vidi iz strategije koja glasi – ako Google ne želi da im omogući pristup aplikacijama, napraviće sopstvene. Da bi to uspeli, neophodno je da podstaknu programere da se pobrinu da sve aplikacije koje su dostupne na drugim telefonima, dobiju svoje alternative na Huawei telefonima. A najbolji način za podsticaj je, naravno, novac.

Nama ostaje da vidimo da li će ta nastojanja biti uspešna. I druge velike kompanije pokušale su da proguraju sopstvene mobilne operativne sisteme, pa im to nije uspelo. Setimo se samo Windows 10 Mobile, Blackberry-ja, Samsung-ovog Tizen OS-a… Svi oni su završili neslavno. Međutim, niko od njih nije bio u situaciji u kojoj je Huawei, jer su svi oni imali izbor. Huawei je praktično prinuđen na ovakav potez, jer nema alternativu i to će možda biti onaj triger koji će obezbediti da se ova nastojanja uspešno izguraju do kraja.

Pored toga, ovo bi moglo da bude dobra prilika za developere iz Evrope, koji se tradicionalno bore da uđu na kinesko tržište. Kroz ovu inicijativu, njima se praktično širom otvaraju vrata tog tržišta.

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet