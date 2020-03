Huawei predstavio P40 seriju telefona visoke klase

Huawei je predstavio svoju P40 liniju pametnih telefona visoke kategorije. Baš kao i Mate 30 Pro i drugi telefoni predstavljeni krajem prošle i početkom ove godine, P40 neće podržavati GMS i Google aplikacije, a kako stvari funkcionišu u tom slučaju pogledajte u našem prikazu P40 Lite telefona, gde smo posebnu pažnju obratili na to kako izgleda svakodnevna upotreba pametnog telefona bez Google podrške.

Trio novajlija

Prezentaciju je držao i telefone predstavio Ričard Ju, CEO kompanije Huawei. Nova serija se sastoji od P40, P40 Pro i P40 Pro Plus modela. Telefoni imaju novi izradu koju kompanija naziva “Nano-tech keramika”, uz brojna specifična dizajnerska rešenja koja ih čine vizuelno atraktivnim i dopadljivim, uključujući specijalna udubljenja i zakrivljenja, kao i četvorostruko-zakrivljeni ekran na P40 Pro modelu.

P40 Pro i P40 Pro Plus će imati 6,58″ ekrane OLED tipa, rezolucije 2640×1200 sa 441 PPI gustinom prikaza, te osveženjem od 90 Hz. P40 će imati OLED displej od 6,1″, bez zakrivljenih ivica. Svi telefoni dolaze sa ultra-tankim ivicama

Unapređena baterija

P40 Pro i Pro Plus će imati baterije od 4200 mAh sa podrškom za 40W SuperCharge, a P40 3800 mAh sa podrškom za 22.5W brzo punjenje. P40 će imati otpornost u skladu sa IP53 standardom, dok Pro i Pro Plus telefoni imaju IP68 zaštitu od vode i prašine. P40 Pro Plus će podržavati i 40W Wireless SuperCharge, a P40 Pro bežićno punjenje od 27 W.

Vrhunske kamere

P40, P40 Pro i P40 Pro Plus će imati, redom, tri, četiri i pet kamera na poleđini. P40 će tako stizati sa UltraVision Wide kamerom od 50 MP (RYYB senzor), Ultrawide kamerom od 16 MP i 3x Telephoto kamerom od 8 MP. Model P40 Pro će imati 50 MP (RYYB senzor), 5x Telephoto senzor od 12 MP, zatim UltraWide Cine kameru od 40 MP za video snimanje, te ToF kameru za merenje efekta dubine. P40 Pro Plus zum sposobnosti diže na još viši nivo sa 10x Telephoto i 3x Telephoto senzorima (8 MP periskop i 8 MP), zadržavajući ToF, 50 MP i 40 MP kamere.

Dat je veliki broj primera fotografije i videa snimanih novim telefonima u raznim uslovima, kao i ilustracija mogućnosti AI-ja, poput uklanjanja refleksije i slično. Svi telefoni imaju i Colour Temperature senzore. Sve to obećava vrhunsko iskustvo fotografisanja. Kada je prednja kamera u pitanju, tu je senzor od 32 MP, koji na Pro i Pro Plus modelima stiže u kombinaciji sa ToF senzorom.

5G podrška u snažnom čipsetu

Huawei P40, P40 Pro i P40 Pro Plus će koristiti dobro poznati Kirin 990 5G čipset sa podrškom za 5G konekciju. P40 Pro i Plus će koristiti SuperCool sistem hlađenja, zasnovan na grafenu. Ova linija će koristiti NanoMemory standard memorijskih kartica, a podržavaće i eSIM. Tu je i WiFi 6 Plus podrška zahvaljujući posebnom Kirin čipu. Huawei P40 će biti dostupan samo u 8 GB RAM + 128 GB kombinaciji memorije. P40 Pro i Plus će imati na raspolaganju i više od navedenog, pa tako P40 Pro stiže u 8 GB + 256 GB kombinaciji, a top model P40 Pro Plus u 12 GB + 512 GB varijanti.

Telefoni će imati Android 10 operativni sistem u AOSP varijanti, odnosno bez Google podrške, kao što smo rekli na samom početku. Oslanjaće se na EMUI 10.1 korisnički interfejs. Koristiće HMS (Huawei Mobile System) i AppGallery za aplikacije i igre. Multi-Device Control Panel pretvara telefon u kontroler koji upravlja svim pametnim uređajima u digitalnom domu, čineći ga osloncem u svim aspektima svakodnevnog funkcionisanja.

Cene

Prodaja kreće 7. aprila, U periodu pretprodaje, od 26. 3. do 5. 4. 2020. godine, oni koji poruče telefone na poklon dobijaju Huawei Band 4 ukoliko izaberu jedan od modela Huawei P40 Lite, ili Huawei Watch GT2, ukoliko izaberu neki od modela Huawei P40 ili Huawei P40 Pro. Cene telefona će iznositi 799 evra za P40, 999 evra za P40 Pro i 1399 evra za P40 Pro Plus.

Dodatak: Na srpskom tržištu cene će iznositi 99.999 dinara za P40, 129.999 dinara za P40 Pro, dok P40 Pro Plus, kako stvari stoje, za sada neće biti dostupan.

