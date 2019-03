Huawei predstavio telefone P30 serije

Huawei je na velikom događaju u Parizu predstavio nove telefone P30 serije. Danas su najavljeni P30 Pro i P30, a očekuje se da će im se uskoro pridružiti i P30 Lite. Akcenat je, međutim, na dva vodeća modela, koji će se uskoro pojaviti u prodaji, postajući tako dostupni korisnicima širom sveta.

Glavne karakteristike

P30 i P30 Pro predstavljaju značajan pomak u odnosu na prošlogodišnju P20 seriju. Oba telefona stižu sa OLED ekranima (kod P30 Pro se prostire preko ivica), od 6,47 inča (P30 Pro) i 6,1 inča (P30) rezolucije 2340 x 1080 piksela, odličnim i kompleksnim kamera sistemima, kao i unapređenim baterijama. Telefoni će imati skener otisak prsta smešten unutar ekrana. Oba telefona su otporni na tekućine i prašinu, i to P30 Pro u skladu sa IP68, a P30 u skladu sa IP53 sertifikatom.

Oba telefona se baziraju na Kirin 980 čipsetu, jednom od najbržih mobilnih rešenja današnjice. Ovaj čipset ima osam jezgara koja rade u 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz sistemu, što u kombinaciji sa Mali-G76 desetojezgarnom grafikom i Dual NPU rešenjem za veštačku inteligenciju čini veoma moćnu osnovu telefona. Takođe, oba uređaja se isporučuju sa Android 9 Pie operativnim sistemom i EMUI 9.1 korisničkim interfejsom.

Kamere

Udarna karakteristika svake P serije Huawei telefona su kamere. Model P30 Pro, logično, stiže sa nešto naprednijim sistemom. Reč je o četvorostrukom sistemu zadnjih kamera, koji između ostalog donosi i “periskopski zum”. Koristi se kombinacija: 40 MP wide senzor + 20 MP ultra-wide senzor + 8 MP telefoto senzor + ToF (Time of Flight) kamera. Sistem omogućava 5X optički zum, te 10X hibridni zum. Dotle, P30 se zadovoljava sa “samo” tri kamere: 40 MP wide senzor + 16 MP ultra-wide senzor + 8 MP telefoto senzor, sa 3X optičkim i 5X hibridnim zumom.

Oba telefona imaju selfi kameru od 32 MP, smeštenu u mali kružni zarez na gornjoj ivici. Snimanje selfija je dodatno podržano implementacijom Super HDR+ tehnologije. Takođe, oba telefona se oslanjaju na nove Super Spectrum senzore, koji omogućavaju prikupljanje i do 40% više svetlosti. Prisutno je nekoliko novih modova slikanja, među kojima i Super Macro režim pomoću koga se snimaju jasne fotografije već sa 2,5 cm udaljenosti. Tu je i 4D prediktivni fokus, uz optičku i AI stabilizaciju, kao i oslanjanje na AI prilikom snimanja fotografija, koji sada prepoznaje preko 1500 scena u 24 režima snimanja. Najzad, tu je i novi Multi-View video, koji kombinuje snimanje videom sa nekoliko kamera odjednom, kako se dobio snimak koji kombinuje dva potpuno različita ugla/zuma.

Baterije

Huawei P30 i P30 Pro su dobili baterije većeg kapaciteta, ali i bezbednije baterije, budući da dolaze sa TUV Rheinland sertifikatima o bezbednosti. P30 Pro ima bateriju od 4200 mAh. Podjednako važne su i mogućnosti izgrađene oko te baterije. Telefon podržava Supercharge 40 W, koji dopunjava veliku bateriju do 70% kapaciteta za samo 30 minuta, Wireless Quick Charge od 15 W, kao i reverzibilno punjenje, što znači da telefon možete iskoristiti da bežično punite baterije drugih uređaja, poput drugih telefona ili pametnog sata. Dotle, P30 ima bateriju od 3650 mAh sa Supercharge 20 W tehnologijom. U praksi, to znači da će se baterija za samo 30 minuta dopuniti do 58% kapaciteta.

Cene u Srbiji

Na samom kraju, ostaje nam da kažemo cene, premda ove informacije treba uzeti sa dozom rezerve jer nemamo eksplicitne potvrde. Prema informacijama koje imamo, model P30, bez Pro sufiksa, bi trebao da košta 89.999 dinara sa 6 GB RAMa i 128 GB skladišnog prostora, što deluje vrlo konkurentno. Sa druge strane, P30 Pro, kao vodeći telefon u ponudi, će imati cenu od 124.999 dinara. Reč je o nekoj vrsti standardne cene za top modele današnjice. Treba imati u vidu da će, prema inicijalnim informacijama, P30 Pro dolaziti u konfiguraciji sa 8 GB RAMa i 256 GB skladišnog prostora. Telefoni se očekuju na tržištu u narednim danima i nedeljama.

Podelite s prijateljima

Tweet