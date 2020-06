Hulu će strimovati IMAX dokumentarce

Hulu je kao partner sa IMAX-om sklopio dogovor o ekskluzivnom emitovanju 16 dokumentarnih filmova, uključujući A Beautiful Planet, Destiny in Space i Into the Deep, ali nijedan od naslova neće biti dostupan u 4K rezoluciji.

Samo fizička izdanja u 4K rezoluciji

Portparol IMAX-a je izjavio da Hulu ne planira prikazivanje dokumentarnih filmova u 4K rezoluciji, ali se navodi da su mnogi filmovi koji idu u Hulu prepravljeni za njih. Ostali servisi striminga, poput Disney Plus, ponudile su 4K remasterovane verzije filmova, uključujući serijal Star Wars, za potrebe striminga. Iako nije svaki IMAX film dobio mogućnost 4K kućnog izdanja, neki od njih su dobili 4K mogućnost u fizičkim izdanjima.

Hulu ima komplikovan odnos sa 4K strimingom. Iako Netflix i Disney Plus nude širi spektar 4K naslova, ponuda Hulua je znatno manja. Prvi put su predstavili 4K striming tokom 2016. godine, ali je u nekom trenutku on uklonjen, pa ponovo dodat u julu 2019. Čak i tada, većina sadržaja u 4K i dostupna za striming, nije bilo moguće gledati tako. Hulu iako podržava 4K, ne podržava 4K HDR, pa se na ekranu neće pojavljivati živopisne boje. Prvih 16 filmova koji sa IMAX-a dolaze na Hulu su sledeći:

A Beautiful Planet (2016)

Pandas: An IMAX Original Film (2018)

Superpower Dogs (2019)

Destiny in Space (1994)

Fires of Kuwait (1992)

Galapagos (1999)

Hail Columbia! (1982)

Into the Deep (1994)

Journey to the South Pacific (2013)

Space Station (2002)

Survival Island (1995)

The Dream is Alive (1985)

T-Rex: Back to the Cretaceous (1998)

China: The Panda Adventure (2001)

Horses: The Story of Equus (2002)

The Secret of Life on Earth (1996)

Izvor: The Verge

