Hyundai predstavio DAL-e, robota prodavca automobila

U cilju da obezbedi pomoć potencijalnim kupcima bez neophodne ljudske interakcije, Hyundai je prdstavio DAL-e, novog robota koji je „sladak“, ali i veoma funkcionalan. On je predstavljen u Hyundai Motor Showroom-u u južnom Seulu, gde će funkcionisati u okviru pilot projekta. Kompanija je navela da je DAL-e-ova svrha da pomogne klijentima koji zbog COVID-19 pandemije izbegavaju ljudske kontakte.

Roboti prodavci

DAL-e je skraćenica od „Drive You, Assist you, Link with you-experience“, a robot je opremljen sa vrhunskom AI tehnologijom dizajniranom da klijentima obezbedi prijatno korisničko iskustvo. On poseduje sistem za prepoznavanje facijalnih ekspresija, kao i govornu platformu koja bi trebala da obezbedi i glasovnu komunikaciju sa potencijalnim kupcima.

Hyundai navodi da robot može da prepozna kad neko bez maske uđe u prostoriju, kao i da ga zamoli da je stavi. DAL-e ima četiri omnidirekciona točka i može da se kreće i da sprovodi klijente kroz showroom. Poseduje i ekran osetljiv na dodir na vrhu „glave“, na kome se prikazuju dodatne informacije o odabranom vozilu, a po potrebi, slika može da se bežičnim putem prenese i na najbliži veliki displej u prodavnici. Robot je opremljen i prijateljskim „modom“, pa osim što daje poslovne informacije, može da zamoli klijente da naprave selfi s njim.

Kompanija planira da, ako pilot projekat bude uspešan, napravi DAL-e robote za svaki Hyundai i Kia showroom.

Izvor: Engadget

