IBM predstavlja svoj kvantni računar Osprey od 433 kubita

Za sada moramo da se zadovoljimo znatno manjim sistemima, a 9. novembra je IBM najavio lansiranje svog Osprey kvantnog procesora, koji ima 433 kubita, u odnosu na 127 kubita svog Eagle procesora iz 2021. I uz to, nastavlja se spor, ali stabilan marš ka kvantnom procesoru sa aplikacijama iz stvarnog sveta.

„Novi procesor „Osprey“ od 433 kubita dovodi nas korak bliže tački u kojoj će se kvantni računari koristiti za rešavanje ranije nerešivih problema“, rekao je Dario Gil, stariji potpredsednik IBM-a i direktor istraživanja. „Stalno povećavamo i unapređujemo našu kvantnu tehnologiju kroz hardver, softver i klasičnu integraciju kako bismo odgovorili na najveće izazove našeg vremena, u saradnji sa našim partnerima i klijentima širom sveta. Ovaj rad će se pokazati kao temelj za nadolazeću eru kvantno-centričnog superračunarstva.” IBM-ova kvantna mapa puta uključuje dve dodatne faze — procesore Condor od 1.121 kubita i Flamingo od 1.386 kubita 2023. i 2024. godine — pre nego što planira da dostigne fazu od 4.000 kubita sa svojim Kookaburra procesorom 2025. godine.

Do sada je kompanija generalno uspevala da ova mapa puta funkcioniše, ali broj kubita u kvantnom procesoru je očigledno samo jedan deo veoma velike i složene slagalice, pri čemu su duže vreme koherentnosti i smanjena buka jednako važni. U idealnom slučaju, to je nešto o čemu programeri koji žele da rade sa ovim mašinama ne bi morali da brinu, tako da sve više alati koje koriste apstrahuju hardver za njih. Sa novom verzijom Qiskit Runtime-a, na primer, programeri sada mogu menjati brzinu za smanjeni broj grešaka. Kompanija je takođe 9. novembra predstavila svoj Quantum Sistem Two – u osnovi IBM-ov kvantni mejnfrejm – koji će moći da smesti više kvantnih procesora i integriše ih u jedan sistem sa brzim komunikacionim vezama. Ideja je da se ovaj sistem pokrene do kraja 2023. godine.

Izvor: Techcrunch

