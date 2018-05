IBM-u odobren patent za AI semafore

Kad govorimo o uticaju veštačke inteligencije na saobraćaj onda se obično misli na onaj tip kompjuterske „pameti“ koja upravlja autonomnim vozilima i oslobađa ljude od potrebe da sede za volanom. Međutim, IBM je problemu sigurnosti i efikasnosti saobraćaja pristupio s druge strane, pa su osmislili sistem veštačke inteligencije koja bi upravljala saobraćajem koristeći postojeću infrastrukturu – semafore, čime bi se značajno povećao protok vozila i pešaka na raskrsnicama.

Za ovu tehnologiju sada su dobili i odobrenje patenta od Američke Agencije za patente i mogu da nastave da je razvijaju kao vlastitu i zaštićenu. U patentu se opisuje sistem koji podatke dobija od kamera smeštenih na semaforima, te ga uz pomoć računara analizira. Algoritmi koji stoje iza analize tada izračunavaju optimalna vremena u kojima treba menjati signale na semaforima kako bi promet tekao optimalno u svakom pravcu, a u skladu sa zadatim mu ciljevima.

Kako bi se promet optimizovao u svakom trenutku kompjuter će dobijati i podatke o vozilima, vremenskim prilikama, kao i podatke s drugih raskrsnica, te će na osnovu svega toga donositi odluke o regulaciji prometa. Sistem će moći da razlikuje pešake koji se, na primer, kreću sporije nego inače, grupe dece, ljude koji eventualno padnu na pola puta i slično, pri čemu će biti moguće da se adekvatno odreaguje zaustavljajući promet iz nekog smera kada zatreba.

Because no one likes spending long minutes in an empty 4-way intersection, and later waiting for several red lights before crossing the road, @IBM just received a patent to control the traffic lights with #AI. 🚙🚦Via @TheNextWeb. https://t.co/0wM3Kv9Y6V #traffic https://t.co/XAa7FKDdP1

