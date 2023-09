Igra Space Invaders dobila AR varijantu

Google i Taito su dodali novi „režim u zatvorenom prostoru“ svojoj igri Space Invaders AR, prema objavi na X (bivši Twitter). U ovom novom režimu za Space Invaders: World Defense, igra autopilotira vaš brod kroz unapred generisani svet tako da možete da se usredsredite na korišćenje palca za pucanje vanzemaljaca.

Igra ima šarmantnu žičanu vibraciju, a gnječenje ekrana da raznese Space Invaders je bilo zadovoljavajuće.

Uz to, pokretanje unutrašnjeg režima možda nije najbolji znak za igru koja je upravo izašla prošlog meseca. AR telefonske igre izvan Pokemon Go-a su se u velikoj meri mučile – čak je i Niantic, koji čini Pokemon Go, nedavno ugasio igre zasnovane na NBA i Marvel-u. Do sada, čini se da Svetska odbrana nije hit; na američkoj App Store-u ima samo 27 recenzija, a na Google Play-u ima oko 300 recenzija i više od 50.000 preuzimanja.

Izvor: TheVerge

