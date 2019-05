Innovation week 2019: Razvoj ekonomije i društva uz pomoć inovacija

Druga AFA konferencija o inovacijama pod nazivom „Kako inovacije doprinose razvoju ekonomije i društva“ će se održati u okviru AFA Nedelje inovacija u utorak 21. maja u hotelu Hyatt.

Konferenciju će u 10h otvoriti Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović a jedan od prvih panela će biti internacionalan uz sledeće goste: H.E. Mr. Jan Lundin, Ambassador of Sweden, “Sweden, country leader in innovations with high Good country index”

10:20 – 11:20

PANEL SESSION: “The Most Innovative Countries Experience “

H.E. Mr. Kurt Donnelly, Deputy Chief of Mission, US Embassy

H.E. Mr. Pertti Juhani Ikonen, Ambassador of Finland

H.E. Mrs. Alona Fisher Kamm, Ambassador of Israel

H.E. Ms. Ruth Caris Stewart, Ambassador of Australia

H.E. Mr. Philippe Gérald Guex, Ambassador of Switzerland

Moderator: H.E. Mrs. Kati Csaba, Ambassador of Canada.

Prisutni će imati prlike da čuju raznovrsne govornike i ovogodišnje goste Druge AFA nedelje inovacija a biće i prilika za druženje i networking. Planirano je i druženje 24. maja od 17.00 u Klubu Privrednik za razgovore na temu budućnosti rada i zapošljavanja, „life long learning” koncepta i novih načina učenja sa stručnjacima iz sveta kao i domaćim inovatorima i liderima u ovoj oblasti. Nakon druženja će usledeti dodela AFA nagrada za inovacije i inicijative kao i koktel u bašti Kluba Privrednik. Kompletan program možete videti na iw.afa.co.rs.

