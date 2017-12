Instagram opet promenio način prikazivanja u feedu

Iako je već dokazano da korisnici Instagrama nisu fanovi noviteta, trebalo bi da se naviknu na nove promene.

Od sada će korisnici “uživati” u novim sadržajima koji će se pojavljivati na feed-u u obliku “preporučenih” postova. Ova pojava je primećena u prethodnom periodu dok se testirala među korisnicima, a sada je u potpunosti zaživela. Po onome što je navedeno u Help sekciji, preporučeni postovi će se pojavljivati na osnovu onoga što su lajkovali ljudi koje pratite.

Nova sekcija “Recommended for You” je obeležena kako biste znali da je reč o postovima koji nisu odabrani sa vaše strane. Ovo nije prvi put da Instagram pokušava da nametne sadržaje. Ipak, do sada se to nije odnosilo na glavni feed već je trebalo da se ode na Explore sekciju. Izgleda korisnici nisu dovoljno koristili ovu opciju, pa je odlučeno da se ide na agresivniju opciju.

Ubacivanje preporučenog sadržaja predstavlja veliku promenu za Instagram. Ona stiže nakon uvođenja reklama i promene načina prikaza postova koji nisu više hronološki već povezani sa algoritmom. Na ovaj način prikazivaće se postovi koji su “u daljem srodstvu” sa ljudima koje pratite. Nešto slično već postoji na Facebooku, a kako je Instagram takođe u vlasništvu Marka Zuckerberga ne čudi uvođenje ove opcije.

Instagram se menja, ali da li je to na bolje?

Nešto se definitivno dešava sa Instagramom u poslednjih par meseci. Nedavno je uvedena i mogućnost praćenja heštegova kako bi mogli da pratite svoja interesovanja a ne samo naloge. Ipak, za razliku od ove mogućnosti koja je opciona, nove preporučene postove ne možete da onemogućite.

Po poslednjim informacijama, moguće je samo privremeno sakriti “Recommended for You” sekciju. Ako ste se već unervozili zbog mogućeg spamovanja neželjenim sadržajem, obradovaće vas informacija da će ova preporuka iskakati tek kada pogledate sve postove u feed-u. Pretpostavljamo da je to urađeno kako bi se korisnici naveli da produže svoje sesije umesto da samo prelete novitete i zatvore aplikaciju.

Ovim produžavanjem korišćenja korisnici bi češće bili izloženi reklamama, što je u krajnjem slučaju i verovatno konačni cilj. Sada ćete uvek moći da gledate nešto, makar to bili postovi koje su lajkovali vaši prijatelji ili nešto što Instagram misli da će vam se svideti. Šta može da pođe naopako?

