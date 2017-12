Udružili se Netflix i WhatsApp

Netflix se udružio sa popularnim servisom WhatsApp u Indiji kako bi komunicirao sa korisnicima. Za sada se čini da će Netflix koristiti ovu platformu kako bi slao poruke vezane za nalog, kao i predloge svojim korisnicima.

Korisnici koji imaju Netflix i WhatsApp dobiće obaveštenje o ovoj novoj opciji. Jednom kada je budu izabrali, dobiće poruku od Netflix-a na WhatsApp sa zahtevom da ih dodate u svoje kontakte. Za sada, ovo će biti jednosmeran saobraćaj, jer će korisnici dobijati poruke od Netflix-a i svaki pokušaj da se odgovori biće dočekan standardnom porukom koja govori korisniku da odgovor nije moguć.

Netflix wants to send recommendations on Whatsapp now… pic.twitter.com/LsAqQUfs5j

— Sahil Khan (@sahilk) December 27, 2017