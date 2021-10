Instagram štiti tinejdzere od štetnih sadržaja

Aplikacija će predstaviti novu funkciju koja bi od tinejdžera tražila da se drže na sigurnoj udaljenosti od štetnog sadržaja.

“Sigurno mesto za mlade korisnike”

Instagram trenutno radi na novim načinima da platformu učini sigurnim mestom za mlade korisnike. Aplikacija za deljenje fotografija će predstaviti novu funkciju koja bi od tinejdžera tražila da se drže na sigurnoj udaljenosti od štetnog sadržaja i podstakla ih da „predahnu“ od Instagram-a. Nove funkcije najavio je potpredsednik Facebook-a za globalna pitanja Nick Clegg. Saopštenje koje je Clegg dao, došlo je ubrzo nakon što je bivši radnik Facebook-a postao uzbunjivač i izneo je šokantne tvrdnje da Facebook nanosi štetu mladim korisnicima putem Instagrama.

„Predstavićemo nešto za šta mislim da će napraviti značajnu razliku. To je nova funkcija preko koje će naši sistemi uvideti da tinejdžer gleda isti sadržaj iznova i iznova ponovo i to sadržaj koji možda ne pogoduje njihovom uzrastu, nateraćemo ih da pogledaju drugi sadržaj “, rekao je Clegg. Takođe je otkrio da kompanija radi na funkciji koja bi tinejdžere zamolila da se jednostavno odmore od platforme. Međutim, on nije otkrio kada se planira uvođenje novih funkcija.

Ranije je šef Instagrama Adam Mosseri govorio o radu na funkciji „predahni“. „Ohrabrujemo ljude da pogledaju druge teme ako konstantno gledaju sadržaj koji bi mogao doprineti negativnom društvenom poređenju. Takođe je spomenuo i funkciju koja se uslovno naziva „napravi pauzu“. Ljudi bi mogli da stave svoj nalog “na pauzu” i da razmisle da li je značajno vreme koje troše na taj način“.

Izvor: India Today

