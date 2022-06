Intel napreduje kako bi predstojeći čipovi bili brži i jeftiniji

Intel je napravio velike greške u proizvodnji u proteklih nekoliko godina, dajući rivalima poput AMD-a veliku prednost, a sada je usred ambicioznog petogodišnjeg plana da vrati svoju proizvodnju čipova na prvo mesto.

X86 gigant kaže da je na putu da povrati liderstvo u proizvodnji nakon godina pogrešnih koraka

Očekuje se da će ove nedelje a predstaviti detalje o tome kako će u bliskoj budućnosti praviti čipove koji su brži, jeftiniji i pouzdaniji sa proizvodnog stanovišta na 2022 IEEE Simpozijumu o VLSI Technology and Circuits,, koji počinje u ponedeljak. Detalji okružuju Intel 4, proizvodni proces koji je ranije poznat kao 7nm proces proizvođača čipova. Intel planira da koristi proizvodni proces za proizvode koji ulaze na tržište sledeće godine, što uključuje računarske pločice za procesore Meteor Lake za računare i serverske čipove Granite Rapids.

Intel je ranije obećao da će Intel 4 isporučiti 20 posto poboljšanja u performansama po vatu u odnosu na Intel 7, proizvodni proces koji je ranije bio poznat kao kompanijski 10nm Enhanced SuperFin koji pokreće Alder Lake client CPU i nedavno odložene serverske čipove Sapphire Rapids. Na brifingu, Ben Sel, izvršni direktor zadužen za razvoj Intel 4, rekao je da proizvodni proces dobro napreduje i da je njegov tim uspeo da postigne približno 21,5 procenata u poboljšanju performansi za Intel 4 u odnosu na Intel 7 pri istoj snazi. Nasuprot tome, Intel 4 može da obezbedi isti nivo frekvencije kao Intel 7 koristeći 40 procenata manje energije.

To znači da budući čipovi kao što je Meteor Lake neće imati samo bolje performanse, čemu se uvek nadamo sa novim čipovima, već i bolju efikasnost. Poboljšana efikasnost može da napravi veliku razliku u smanjenju energije koju računar ili server zahteva ili da poboljša koliko dugo baterija laptopa traje. Jedan napredak koji je Selov tim napravio da poveća frekvenciju Intel 4 je povećanje 2x kapacitivnosti kondenzatora metal-izolator-metal, koji je građevinski blok koji Intel koristi za čipove od 14nm procesa koji je debitovao 2014. sa Broadwell CPU-om. Povećana kapacitivnost dovodi do manjih promena napona, što, zauzvrat, povećava raspoloživi napon za CPU i omogućava mu da radi na višoj frekvenciji, navodi Sell. Dok je poboljšanje performansi najvažnije za novi proizvodni proces, smanjenje troškova i povećanje pouzdanosti procesa izrade čipova su takođe važni.

Po ovim tačkama, Sel je rekao da je njegov tim postigao dobar napredak zahvaljujući korišćenju EUV litografije u Intelu 4, naprednom procesu koji koristi ekstremno ultraljubičasto svetlo za urezivanje dizajna čipa na silicijum. U poređenju sa procesom uranjanja koji je Intel koristio za prethodne proizvodne procese, EUV je omogućio Intelu da pojednostavi proces litografije, navodi Sel. U praksi, to znači da Intel može smanjiti broj slojeva potrebnih za urezivanje dizajna čipova na silikonske pločice sa pet na jedan. Korišćenje EUV takođe dovodi do poboljšanja proizvodnog prinosa, što znači da će se broj pločica sa defektima smanjiti kada novi čipovi uđu u proizvodnju.

Druga prednost EUV-a je to što će smanjiti Intelove troškove proizvodnje čipova za proizvode koji koriste Intel 4, iako je korišćenje EUV-a skupo. To je zato što EUV smanjuje broj koraka i broj alata potrebnih za pravljenje čipova. Ovaj pojednostavljeni proces bi mogao omogućiti Intelu da poveća svoj proizvodni kapacitet. Ova i druga poboljšanja procesa predstavljaju modularniji pristup koji Intel koristi za razvoj novih proizvodnih procesa. Ovo je velika promena u odnosu na agresivniji pristup koji je proizvođač čipova ranije koristio za razvoj proizvodnih procesa, što je dovelo do toga da Intel pretrpi velike greške i kašnjenja sa 10nm i 7nm proizvodnim procesima poslednjih nekoliko godina. „Glavna stvar koju sada radimo je da idemo u mnogo modularniji razvojni pristup, što znači da umesto da imate jedan ogroman korak, imate nekoliko manjih koraka i nekoliko modula u procesu koje možete razviti zasebno. Ovo čini mnogo lakšim da se svaki modul razvije na vreme “, rekao je Sel.

