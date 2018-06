Intel otvara put za laptop bateriju koja bi mogla da traje do 28 sati

Laptop uređaji sa baterijama koje bi mogle da potraju do 28 sati uskoro bi mogli da postanu realnost, a nova tehnologija iz kompanije Intel bi to mogla da omogući.

Naime, prema poslednjim najavama Intel već radi na nečemu što se zove “Intel Low Power Display Technology,” što bi moglo da prepolovi potrošnju koju prave LCD ekrani, a što bi pozitivno uticalo na trajanje baterije. Moderni laptop uređaji sadrže procesore koji nude niz mogućnosti za smanjivanje potrošnje baterije, ali su ekrani problem, budući da troše najveći deo energije.

To bi moglo da se promeni zahvaljujući novim LCD pločama od jednog vata, koje su kreirale kompanije Sharp i Innolux, u saradnji sa Intel-om, a koje bi trajanju baterije mogle da dodaju nekoliko sati, te do kraja dovedu i do onih koje bi mogle da izdrže čitavih 28 časova. Sve to zvuči previše dobro da bi bilo istinito, a donekle je i tako, budući da bi trajanje baterije zavisilo od nekoliko tehnika za uštedu energije. Pored toga, do pozitivnih rezultata se došlo u slučaju kada osvetljenost ekrana iznosi 150 nitova, što nije dovoljno, pa bi moglo da bude prihvatljivo samo u određenim kriznim situacijama.

Iako možda još neko vreme nećemo videti dugovečnu bateriju u svakodnevnoj upotrebi, svako poboljšanje je dobrodošlo, te je svaki dodatni minut trajanja baterije razlog za slavlje.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet