Internet Explorer: Windows 11 kao konačan kraj

Istina je da su mnogi zaboravili da Internet Explorer još uvek postoji, ali je stari pregledač i dalje tu. Kompanija Microsoft je u oktobru 2020. objavila da mu je definitivno kraj, te da će se završnica odvijati polako i oprezno. Prema najnovijim najavama, konačan kraj za Explorer stiže sa verzijom Windows 11, budući da pregledača neće biti onog trenutka kada korisnici pređu na novu verziju operativnog sistema.

Explorer polako nestaje iz svih ćoškova interneta, pa je i Microsoft 365 najavio da će 17. avgusta 2021. godine u potpunosti ukinuti podršku za Internet Explorer 11, a 9. marta se prestalo i sa podrškom za prvu Microsoft Edge verziju koja je stigla kao naslednik Explorera. Tako će novi Chromium pregledač, koji se takođe zove Microsoft Edge, ostati jedini, pa će Microsoft moći da mu posveti punu pažnju.

Internet Explorer 11 desktop aplikacija podršku potpuno gubi tek u junu 2022. godine, pa će se nakon toga automatski preusmeravati na Microsoft Edge. Do tada će se sve dešavati postepeno, budući da Explorer još uvek ima svoje korisnike. Sajtovi koji rade samo na Internet Exploreru 11 već sada mogu da se otvore i preko Microsoft Edge u IE modu, koji može da se aktivira preko edge://settings/defaultbrowser, te ‘Allow sites to be reloaded in Internet Explorer’.

Microsoft je nedavno objavio listu funkcija i aplikacija koje će biti onesposobljene sa verzijom Windows 11. Na spisku se našao i Internet Explorer, a kao zamena se preporučuje Microsoft Edge. Korisnicima kojima Explorer i dalje bude bio potreban za otvaranje starijih aplikacija moći će da koriste pomenutu Microsoft Edge IE Mode funkciju, budući da može da otvara i zastarele softvere koje na novim pregledačima ne funkcionišu.

