Intervju: A1 – lider digitalne zajednice

A1 ima odličan uvid u potrebe domaće digitalne zajednice, kao i celokupnog tržišta. Kakvi su planovi u narednom periodu, šta pripremaju za poslovne korisnike i kakva su unapređenja u planu, za PC Press otkriva Nenad Zeljković, glavni direktor za tehniku A1 Srbija i A1 Slovenija.

Šta je to što A1 ima u planu u narednom periodu kada je u pitanju unapređenje digitalne zajednice?

Ponosni smo što zvaničnim prelaskom na poslovanje kao A1 Srbija možemo da obezbedimo još širi pristup najsavremenijim tehnološkim rešenjima i servisima na domaćem tržištu. Uveliko radimo na proširenju kapaciteta 4G mreže i daljim unapređenjima data servisa. Čak 70 odsto naše mreže biće unapređeno, a time i iskustva naših korisnika. Nastavićemo i sa izgradnjom transportne mreže, prvenstveno optičkih privoda, neophodnih za podršku rasta Internet saobraćaja. Time pripremamo našu infrastrukturu i za nove tehnologije koje dolaze.

Prve korake na tom polju već smo napravili krajem prošle godine, kada smo uveli NB IoT. Poslovno okruženje očekuje unapređenja u vidu transformacije, digitalizacije i optimizacije kao preduslov za ekonomski opstanak ili oporavak. Prostor za dalji rast vidimo u razvoju novih ICT rešenja.

Godina iza nas donela je brojne promene u načinu obavljanja poslova, ljudi su se u svakodnevnom životu mnogo više oslonili na digitalne tehnologije. Kako ste vi, kao jedna od vodećih telekomunikacionih kompanija, ispratili te promene?

Mreža je najvažniji resurs operatora. Naša obuhvata blizu 2.200 baznih stanica koje pokrivaju 98 odsto stanovništva, i u taj razvoj smo investirali više od 120 miliona evra u poslednjih pet godina. Da bismo podržali trend rasta, imali smo dodatna ulaganja u mrežu. Na globalnom nivou procenat Internet korisnika poraste za 7,6 odsto, što je u proseku više od 900.000 novih korisnika svakog dana. Tendencije su da se sve veći broj aktivnosti digitalizuje, a to podrazumeva jaku i stabilnu infrastrukturu.

Sinergija sa A1 Telekom Austria Grupom omogućila nam je dodatna, značajna ulaganja i ove godine. S novim brendom donećemo najbolje poslovne prakse, konstantno ulagati u infrastrukturu i unapređenje kvaliteta usluga i korisničkog iskustva, pomerajući granice i menjajući tržište nabolje za sve učesnike.

Šta biznis korisnici mogu da očekuju u narednom periodu? Da li imate u planu neke inovativne mogućnosti koje bi im bile od značaja za lakše poslovanje?

Kroz model everything as a service želimo svim našim korisnicima da omogućimo brzo, bezbedno i lako poslovanje. Uz sve brojniji rast konekcija javljaju se sve veći izazovi u pogledu očuvanja pouzdanosti, bezbednosti servisa i usluga, a od velike važnosti za biznis korisnike, i poverljivost poslovnih podataka koji se razmenjuju. Takođe, kada govorimo o sajberbezbednosti, u ponudi već imamo različita rešenja, kao što su Endpoint Protection, F-Secure, Hardware Firewall – Stormshield i backup podaci na Cloud i Apple store platformama. Cilj je da unapredimo ove sisteme kako bismo biznis korisnicima ostali pouzdan partner i podrška u njihovom poslovanju.

Kad smo kod Narrow Band Internet of Things tehnologije za sigurniji i ekonomičniji prenos podataka za uređaje koji su povezani Internetom – šta to zapravo podrazumeva i šta će ova nova tehnologija pružiti krajnjim korisnicima?

Tržište Internet of Things uređaja raste velikom brzinom i procenjuje se na 15 milijardi evra na svetskom nivou. Predviđanja idu do čak 75 milijardi evra do 2025. godine. Internet of Things pruža mogućnost da bilo koji uređaj može da se prati i da se njim upravlja daljinski. Polja primene Internet of Things su široka upravo jer NB-IoT tehnologija nudi mogućnost umrežavanja i do 50.000 uređaja i senzora za prenos podataka po jednoj baznoj stanici. Na taj način olakšava i unapređuje poslovanje jer omogućava pristup velikoj količini podataka na osnovu kojih biznis korisnici dobijaju povratne informacije o svojim proizvodima i uslugama. Cilj IoT-a jeste da kroz tehnološki jednostavna i praktična rešenja poveća produktivnost proizvodnje i smanji operativne troškove.

Privredni sektor će se u narednom periodu sve više oslanjati na prednosti koje donosi NB IoT tehnologija. Prateći njihove potrebe, pokrili smo više od 90 odsto teritorije Srbije i učinili je dostupnom za 99 odsto stanovništva. Po tome smo apsolutni lideru u regionu i šire.

Korisna adresa: a1.rs

Podelite s prijateljima

Tweet