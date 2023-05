Intervju: Ante Maršić, Vertiv – Bez kritične infrastrukture nema modernog IT-ja

Kompanija Vertiv je na nedavno održanom VMware Forum Adria 2023 bila jedna od partnera koji su podržali ovaj skup. Iskoristili smo priliku i razgovarali sa Antom Maršićem, Channel Sales Director CEE u kompaniji Vertiv.

Ante Maršić, Channel Sales Director CEE, Vertiv

Koja je važnost kritične infrastrukture koju Vertiv kao vodeći global vendor ima u svom portfoliju za digitalizaciju poslovanja?

Kritična infrastruktura omogućava celi IT danas, sve usluge, sve striming platforme, sav kompletan moderan IT počiva na kritičnoj infrastrukturi. Zapravo omogućava da kontinuirano imate pristup kompletnom IT-ju odnosno svim uslugama i servisima koji današnji moderan IT pruža. Tako da bez kritične infrastrukture nema modernog IT-ja.

Imate i novi Vertiv™ Liebert® GXE u ponudi, koji su ključni benefiti ovog UPS rešenja?

Vertiv™ Liebert® GXE je jednofazni neprekidni sistem napajanja dvostruke konverzije. Dostupan je u varijantama od 6 i 10 kVa snage u tower ili rackmount konfiguracijama. Sustav je dizajniran tako da omogućava pouzdano napajanje distribuiranim IT mrežama te edge computing aplikacijama za primenu u različitim industrijama poput poslovnih subjekata, državnih institucija, proizvodnje, finansija, obrazovanja ili trgovine.

GXE UPS je nastavak u našoj familiji GXE proizvoda on zapravo predstavlja GXEconomical što znači da poseduje ispravno i ekonomično rešenje za nekoga kome treba osnovna zaštita, odnosno osnovni UPS koji pokriva sve potrebe današnjeg IT-ja. Ukoliko je potreban nešto zahtevniji UPS uređaj, neke malo modernije karakteristike, to se može postići sa Vertiv Liebert GXT5 UPS-om. Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS također predstavlja jednofazni UPS koji deluje s visokom efikasnošću napajanja, što ga čini idealnim za zaštitu kritične infrastrukture i u centralizovanim te mrežnim edge aplikacijama

Cela familija GXT može doći sa do 10 godina garancije sa održavanjem tako da pružamo desetogodišnji program zaštite, tako da su tu naši korisnici pokriveni od svih problema.

Koje su prednosti UPS rešenja s litijum tehnologijom poput GXT5 lithium-ion UPS?

Prednost je vrlo očigledna jer kupci dobiju po default-u pet godina garancije na UPS i na bateriju, naravno to se može produžiti na deset godina. Osnovna garancija na standardni /klasični model je dve godine, tako da u startu dobijate veću garanciju. Što se tiče samih tehničkih zahteva kupci dobiju veću baterijsku autonomiju u istom footprint-u što znači za dva unit-a imate deset minuta autonomije te bolju i kvalitetniju bateriju. Baterija predstavlja eco-friendly rešenje, mnogo manje je štetna za okolinu i životnu sredinu, pogotovo za situacije i aplikacije gde korisnici imaju ili nestabilnu mrežu ili česte ispade. Pruža mogućnost korisniku da značajno smanji odlaganje i recikliranje baterija uz niže potrebe zamene.

Tehnologija litijum-jonske baterije pruža duže vreme rada, brže punjenje i lakše održavanje te nudi bolje performanse na višim temperaturama i podržava do 10 puta više ciklusa pražnjenja u poređenju sa standardnim VRLA baterijama.

Tako da glavne prednosti su dugovečnost, veća autonomija, modernija tehnologija baterije i naravno kvalitetan proizvod.

Koje su prednosti partnerstva sa Vertivom u regionu?

Prvo i osnovno je što dobijate pristup direktno našem application i inženjering timu od 16 stručnjaka koji mogu partnere podržati u davanju rešenja za bilo koji projekat koji njihovim korisnicima trebaju. Većina IT partnera nema iskustvo što se tiče kritične infrastrukture i davanja celog rešenja korisnicima. Dok Vertivovi stručnjaci mogu na temelju našeg dugogodišnjeg iskustva i referenci pomoći od igle do lokomotive, to jest od idejnog rešenja za neku server sobu do projekta izvedbe na održavanju svega toga. Naši partneri mogu s nama efikasno i pouzdano sarađivati s nama, naravno mi nismo međusobno konkurencija u ovom slučaju. Osim tehničke podrške naši najveći partneri imaju izuzetno bogat partnerski program gde mogu dobiti dodatne finansijske benefite sa dodatnim rabatima, marketing podršku, servisnu sertifikaciju njihovih tehničara ukoliko oni to žele. Takođe je važnost i u tome što partneri imaju saradnju sa vendorom koji ima aktivnu prisutnost na području cele bivše Jugoslavije uz podršku na lokalnom jeziku. Vertiv prati i prisustvuje na svim vodećim konferencijama i događajima vezano za kritičnu IT infrastrukturu uz saradnju s vodećim lokalnim partnerima.

Koja su vaša očekivanja od VMware ForumAdria 2023?

Prvo da se vidimo sa partnerima koje nismo videli dugo jer ovo je prvi veći događaj nakon što se službeno završila Covid pandemija. Tako da je izuzetno dobro videti i uživo porazgovarati s partnerima i kupcima o potrebama i izazovima za kontinuitet njihovog poslovanja vezano za infrastrukturu te pružiti im podršku u rešavanju istih.

Najviše smo hteli da osvestimo da bez kritične infrastrukture ne postoji IT svet, a s time i sve vrste komunikacije, prenosa podataka te zabave modernog svakodnevnog života. Svaki put se iznenadim koja pitanja dobijemo nakon naših prezentacija jer ljudi smatraju da je to neka „crna kutija“ u koju to sve ide, a svi danas imaju potrebe za tom „crnom kutijom“. Ovakva događanja uvek su dobar izvor informativnih pitanja te takođe i konkretnih poslovnih prilika. Za nas predstavljaju kamen temeljac našeg poslovanja jer pružaju vidljivost te jačaju našu prisutnost u regionu.

Podelite s prijateljima

Tweet