Intervju: Regionalni Ingram Micro s novim rukovodstvom

Ingram Micro grupacija je najveći svetski distributer u oblasti IT opreme, koja ima kancelarije u 45 zemalja i 154 distributivna centra širom sveta. Ingram Micro sarađuje s više od 1700 dobavljača i kupaca i posluje s preko 200.000 partnera u 160 zemalja. Danas na svetu ne postoji kompanija koja pruža toliko širok i sveobuhvatan spektar tehničkih i logističkih usluga. Sa gospodinom Vladimirom Popovićem, generalnim direktorom Ingram Micro za Adriatic region, smo razgovarali o aktuelnom stanju i ambicijama ove kompanije na našem tržištu

Vaša impresivna karijera uključuje i rukovodeća mesta u kompanijama kao što su SAP ili New Frontier, a već tri godine ste u Ingram Micru, odnedavno zaduženi za ceo region. Koliko je to više posla i odgovornosti?

Od početka karijere svaku svoju obavezu sam shvatao krajnje ozbiljno i odgovorno. Bez obzira na poziciju na kojoj sam se nalazio, trudio sam se da dam sve od sebe i učinim sve što je u mojoj moći da unapredim poslovanje kompanije u kojoj sam radio. Nova pozicija sa sobom nosi i nove izazove, ali ću i njima pristupiti na krajnje profesionalan i predan način. Odgovornost je sada dosta veća jer pored dosadašnjih teritorija, sada rukovodim i s dva razvijena tržišta u EU, što sa sobom nosi nova očekivanja od mene da nastavim uspešno da razvijam i ta dva tržišta.

IT tržište raste uprkos globalnim teškoćama, ali Ingram Micro širi svoje kompetencije i polje rada. Koji su preovlađujući fokusi kompanije u našem regionu?

Kao i do sada, glavni fokus kompanije Ingram Micro je da nastavi da gradi dobre odnose sa svojim partnerima, s jedne strane i s vendorskim kućama, s druge strane. Naš osnovni cilj je da podržimo naše partnere da na najbolji mogući način odgovore zahtevima i izazovima tržišta, to smo do sada radili uspešno u Non‑EU regionu, to smo radili i u Hrvatskoj i Sloveniji. Moj fokus će biti da još više razvijemo naše kompetencije i znanje kako bismo nastavili uspešan trend kompanije Ingram Micro u Adriatic regionu.

Koliko je globalna situacija promenila stanje na tržištu? Da li je uvođenje „rada od kuće“ promenilo infrastrukturu i rešenja?

Globalna pandemija je suočila čitavo čovečanstvo sa izazovom kakav do sada niko nije doživeo. Desile su se promene u svim sferama života, pa je tako i naša industrija pretrpela ogromne promene. Rad od kuće doneo je IT industriji priliku, jer ga je trebalo podržati tehnološki, kao i stvoriti bezbedno okruženje u kojem će zaposleni u jednoj organizaciji moći na bezbedan način da razmenjuju sve informacije, bez obzira na dislociranost. Takođe, trebalo je omogućiti da se prenebregne potreba za ličnim kontaktom i sastancima i tu je opet tehnologija dala svoj doprinos. Sve u svemu, pored brojnih izazova, ova situacija je „naterala“ brojne kompanije da uvedu brojne tehnološke inovacije.

Ako pričamo o uticaju na tim i rad kompanije Ingram Micro u situaciji kada je rad od kuće postao normalan, nova realnost otvorila nam je oči oko toga šta je zaista potrebno zaposlenima za efikasno obavljanje posla. Iako je očekivano da rad na udaljenosti nepovoljno utiče na timsku atmosferu, moram se pohvaliti da atmosfera u kompaniji Ingram Micro nije narušena i da su nam se veze samo učvrstile.

Kakva je situacija sa sigurnosnim rešenjima? Umrežavanje „od kuće“ nosi posebne bezbednosne rizike. Šta Ingram Micro nudi na tom polju?

Kao što sam u prethodnom odgovoru već naveo, jedan od najvećih izazova rada od kuće jeste bezbednost, i mnoge kompanije su o tome počele da razmišljaju tek s početkom pandemije, međutim, Ingram Micro u svojoj paleti proizvoda ima čitav niz odličnih security rešenja od nekoliko različitih vendora. Možemo da kažemo da u svojoj ponudi imamo rešenje za svaku situaciju i izazov s kojima se klijenti naših partnera mogu suočiti.

Treninzi su važan deo podrške kompanijama. Kako ovaj proces protiče u novim uslovima?

Naš trening centar radi punom parom, dobar deo obuka je prebačen na online ali i dalje postoje edukacije koje se uz sve mere prevencije obavljaju u našem trening centru.

Moramo se pohvaliti i da smo ostvarili partnerstvo sa Person Vue, i time našim partnerima i krajnjim korisnicima učinili dostupnim veliki broj sertifikata, kao i polaganje po najvišim svetskim standardima.

Da li se u ovim promenama jasnije pokazuju prednosti cloud infrastrukture i cloud poslovanja?

U vremenu kada je potrebno držati socijalnu distancu, kada svaki fizički dodir nosi određen rizik, prednosti da nešto postoji virtuelno, da je smešteno gde svako ko ima Internet može da mu pristupi svakako su nebrojene. Ova pandemija je dovela do pravog buma u razvoju cloud infrastrukture i cloud poslovanja.

Da li je teško biti rukovodilac visokog ranga u vremenima promena i kako se vi lično nosite s tim? Koji su vaši lični motivi i „pogonska energija“?

Postoji puno različitih odgovora na ovo pitanje, ali voleo bih da ovde budem kratak i jasan: Svaki uspeh mog tima donosi mi novu energiju da se nosim sa svim izazovima.

