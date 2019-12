iPhone 12 serija neće biti skuplja od iPhone 11 modela

Nova serija Apple-ovih telefona, iPhone 12 biće predstavljena sledeće godine. Iako će u njih biti ugrađene skuplje komponente, cena će najverovatnije ostati na nivou iPhone-a 11, tvrdi jedan od najpriznatijih analitičara Apple-a, Ming-Či Kuo. Naravno, on ne može da garantuje da će to biti tako, ali veruje da Apple neće posegnuti za dramatičnim povećanjem cena.

Prema njegovim izjavama, ako i bude povećanja cene, ono neće biti veće od 50 dolara u odnosu na cene iPhone 11 modela. Ta (minimalna) razlika u ceni biće samo zbog toga što će modeli za sledeću godinu imati ugrađene 5G modeme, čija proizvodnja je znatno skuplja od proizvodnje 4G modema.

Sama proizvodnja novih modela iPhone-a poskupeće za 30 do 100 dolara, a Apple će se potruditi da optimizuje lanac nabavke i na taj način obezbedi isti nivo profita kao i do sada. A da li će to zaista biti tako, moraćemo da sačekamo septembar sledeće godine, kada je očekivano vreme pojave novih iPhone modela.

Izvor: TechRadar

