iPhone 15 stiže s nešto većom baterijom, mada se ne radi o prevelikom povećanju kapaciteta – baterije u okviru nove serije su veće za tek oko 2,3%.

Budući da se radi o neznatnom poboljšanju, prvobitno o tome ništa nije ni moglo da se pročita. Apple je prvobitno najavio da iPhone 15 ima isti kapacitet baterije kao prethodni iPhone 14. To znači da iPhone 15 Pro Max baterija može da podrži 29 sati gledanja video sadržaja, i do 95 sati slušanja audio snimaka. iPhone 15 Pro 23 sata gledanja i do 75 sati slušanja, a iPhone 15 Plus 26 sati za video i 100 sati za audio. Obični iPhone 15 nudi 20 sati za video snimke I do 80 za zvučne zapise.

Evo koliko se baterije razlikuju:

– iPhone 15 Pro Max 4.422mAh, a iPhone 14 Pro Max 4.323mAh;

– iPhone 15 Pro 3.274mAh, a iPhone 14 Pro 3.200mAh;

– iPhone 15 Plus 4.383mAh, a iPhone 14 Plus 4.325mAh;

– iPhone 15 3.349mAh, a iPhone 14 3.279mAh;

Najveća razlika se vidi kod Pro modela, a verovatno zbog toga što su vlasnici iPhone 14 Pro modela najviše prijavljivali probleme s baterijama. Pored toga zdravlje baterija kod iPhone 14 modela opada brže nego kod prethodnih generacija – mnogi korisnici svedoče da su na 80% kapaciteta nakon manje od godinu dana.

Ostaje da se vidi da li će povećanje kapaciteta za oko 2% poboljšati stvar ili će iPhone 15 modele zadesiti ista sudbina.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet