Istraživanje kosmosa: Mikrobi sa Zemlje nepoželjni na Marsu

Planirano je da se do kraja 2021. godine dve misije spuste na površinu Marsa. U okviru prve bi Perseverance rover trebalo da sleti do kraja februara, dok će kineski Tianwen rover do Crvene planete stići u maju. I jedan i drugi rover na planetu stižu u potrazi za dokazima o vanzemaljskim oblicima života.

U ovakvim misijama je važno da letelice sa Zemlje ne ponesu bilo kakav biološki materijal, a kako bi se izbegle greška kao ona iz 2019, kada se jedna letelica srušila na površinu Meseca, sa sve tovarom u kojem su se našli i vodeni medvedi, ili dugoživci – sićušni organizmi koji su skoro neuništivi. Ovakve greške bi ozbiljno mogle da ugroze buduća istraživanja, a ukoliko ne bi moglo da se odredi da li je neki materijal stigao sa zemlje ili je pak sa nebeskog tela koje se istražuje.

Dobra vest je da postoje protokoli koji ovakve greške sprečavaju, a čitava sekcija „svemirskih zakona“ dobila je ime „zaštita planeta“ i kreirana je da spreči da se druga nebeska tela kontaminiraju materijalima sa zemlje. Ove uredbe su sada važnije nego ikada pre, najpre zbog toga što u istraživanjima ne učestvuju samo vladine agencije, već i privatne kompanije kojih je sve više.

O planetarnoj zaštiti je počelo da se raspravlja još pedesetih godina prošlog veka, kada je prva planirana misija na Mesec otvorila pitanja o uticaju kontaminacije na buduća istraživanja. Zakoni su se u međuvremenu razvijali, te se došlo do toga da što je veća mogućnost za razvijanje života na nekoj planeti to su protokoli ozbiljniji, pa je Mars u samom vrhu liste kada su zaštitne mere u pitanju.

