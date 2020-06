ITS nagrađuje najbolje srednjoškolce umanjenjem školarine do 60%

Već smo navikli da nam iz Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS stižu samo dobre vesti, a evo i najnovije: ITS kroz program podrške omogućava najboljim srednjoškolcima da upišu najtraženije IT studije uz umanjenje školarine do čak 60 odsto.

Sa ITS-a ističu da svi nosioci Vukove diplome, ali i oni sa odličnim uspehom u sva četiri razreda srednje škole, sada imaju priliku da se po specijalnim pogodnostima školuju u okruženju prestižne kompanije kao što je Comtrade.

Sve što treba da uradite je da se prijavite do 30. juna i osigurate svoje mesto među budućim IT liderima uz posebnu pogodnost za najbolje.

Umanjene školarine do 60% i posebne pogodnosti tokom studiranja

U Srbiji su na tržištu rada najtraženiji IT stručnjaci – programeri, IT inženjeri, administratori mreža, dizajneri… Mnogo radnih mesta čeka da bude popunjeno, što dodatno motiviše mlade da se na vreme opredele za zanimanje koje će im osigurati budućnost i uspeh u profesiji.

Program finansijske podrške na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS namenjen je najboljima od najboljih, baš onima koji sebe vide na jednoj od pozicija u ovim profesijama.

Program podrške „Vuk Karadžić” namenjen je nosiocima Vukove diplome, koji dobijaju umanjenje u iznosu do 60% školarine. Budući vrhunski inženjeri ovom stipendijom znatno su rasterećeni od briga oko finansiranja svog školovanja i mogu u potpunosti da se posvete učenju i napredovanju u idealnom ambijentu, na vrhunskoj opremi i sa najboljim profesorima i kolegama.

Program „Nikola Tesla” omogućava umanjenje školarine uspešnim diplomiranim srednjoškolcima, sa ostvarenim odličnim uspehom u sva četiri razreda srednje škole, ali uz posebna dostignuća, ostvarene rezultate i osvojene medalje na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz informatike i matematike. Svršeni srednjoškolci ovim programom dobijaju umanjenje školarine do 50%.

Iz Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije navode da ovaj program ne donosi samo finansijske pogodnosti. Naime, program podrške podrazumeva i prednost nosilaca programa kada je reč o pohađanju vannastavnih aktivnosti i uključivanju u projekte kompanija Comtrade i LINKgroup, kao i priliku da prvi dobiju ponude za zaposlenje još u toku studija.

Konkurs je otvoren do 30. juna, a sve informacije o proceduri za konkurisanje pronaći ćete na sajtu škole.

Najsavremeniji uslovi za školovanje u oblasti IT-ja

ITS se nalazi u Tehnološkom centru kompanije Comtrade, najvećem IT tehnološkom centru u regionu, što studentima omogućava jedinstvene uslove za učenje i rad.

ITS pruža mogućnost studentima da uče u najmodernije opremljenim prostorijama. Studenti koriste najnovije računare, a na raspolaganju im je i savremena stručna literatura koju su napisali profesori ITS-a.

U kreiranju studijskih programa ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena bogata iskustva osnivača, proistekla iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja. Studentima su na raspolaganju četiri najaktuelnija IT obrazovna programa: Informacioni sistemi , Informacione tehnologije , Računarska multimedija i Elektronsko poslovanje.

Tu su i akreditovane master studije za IT − dvogodišnje master studije pružaju širok spektar ekspertskih znanja iz informacionih tehnologija, što studentima omogućava da postanu jedni od najtraženijih stručnjaka današnjice, sa zvaničnom diplomom master strukovnog inženjera informacionih tehnologija.

U društvu uspešnih – 92,86% studenata škole je uspešno

Šta u stvari znači uspešan student? Na ITS-u ističu da su to pre svega oni koji rade u svojoj struci, bave se onim što zaista vole i što im donosi dobru zaradu.

Da se odlična kombinacija učenja i prakse isplati pokazuju upravo sjajni rezultati diplomaca na ITS-u. Prema podacima ove škole, čak 92,86% svršenih studenata ITS-a je uspešno, od toga nešto više od 85% njih se zaposlilo u struci i nastavilo da primenjuje stečena znanja i veštine, dok je skoro 8% studenata ITS-a nastavilo svoje studije i dalje profesionalno usavršavanje.

Budući IT stručnjaci zbog svega navedenog prepoznaju ITS kao najbolji izbor za nastavak svog školovanja. Školovanje na ITS-u može biti i vaš siguran put do željene IT profesije, a uspeh ne sme zavisiti samo od platežnih mogućnosti.

Konkurs je otvoren do 30. juna , prijavite se za program finansijske podrške i obezbedite sebi najtraženije IT školovanje uz posebnu pogodnost za najbolje.

