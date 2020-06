Optički internet – najbolje rešenje za celu porodicu

Telekomunikacioni servisi zauzimaju veoma značajnu ulogu u našem životu, a tokom izolacije izazvane pandemijom njihov značaj pokazao se jasnije nego ikad. Osim što smo posredstvom interneta, televizije i telefonije mogli da nastavimo obavljanje posla od kuće, ti servisi su nam ujedno omogućili i da ostanemo u kontaktu sa najbližima, dobijemo neophodne informacije i da smisleno ispunimo vreme provedeno u karantinu.

Stabilna i brza internet veza

Potrebe jedne porodice za stabilnom i brzom internet vezom, telefonijom i televizijom nisu ništa manje ni u „redovnim“ uslovima, i baš zato mts BOX paketi nude sve neophodne usluge na jednom mestu. Uvođenje optike, koja nudi najbolju moguću internet uslugu trenutno dostupnu na tržištu, omogućava mts korisnicima da uživaju u svim mogućnostima koje nam pruža tehnologija u 21. veku.

Optička mreža dodatno unapređuje sve usluge bez kojih je svakodnevni život nezamisliv i obezbeđuje brz i stabilan internet bez smetnji, uživanje u video sadržajima bez problema sa učitavanjem uz veoma brz upload i download. Mama želi da gleda film, sin da igra igrice, dok je ćerka na društvenim mrežama? Nikakav problem! Optika omogućava korišćenje više uređaja istovremeno bez uticaja na kvalitet signala.

Vrhunska ponuda

Do sada je mts optika stigla do čak pola miliona domaćinstava u Srbiji, a korisnici BOX paketa koji se opredele za nju na raspolaganju imaju super brz internet sa mogućnošću upload-a do 400 Mbs, više od 80 omiljenih HD kanala na mts TV, kao i korišćenje 100 GB mesečno za 5 mobilnih brojeva. Sve ove usluge u okviru BOX paketa dostupne su korisnicima po ceni od samo 1 dinar tokom prvih 6 meseci.

Priključite se velikoj mts optičkoj porodici i uživajte u svim pogodnostima brzog interneta i gledanju kvalitetnog TV sadržaja, a sve to na više uređaja istovremeno. Sam proces uvođenje optike veoma je jednostavan. Optička vlakna su tanka i providna, tako da ne narušavaju izgled enterijera, dok podzemna instalacija optičke infrastrukture čini da signal bude pouzdan bez obzira na spoljašnje uslove i vremenske prilike.

Vrhunska tehnologija optičke mreže olakšaće svakodnevnicu, a svi detalji mts BOX ponude mogu se pronaći na linku!

