Izašla limitirana verzija Xbox One X

Microsoft se zaista potrudio ovih dana da zainteresuje igračku publiku i ponudi nesvakidašnji dizajn. Svim ljubiteljima njihove Xbox konzole sada je ponuđena limitirana verzija Xbox One X sa dizajnom koji je inspirisan temom Cyberpunk 2077 video igre.

Nova konzola svetli u mraku

Vredni dizajneri u Microsoftu ponudili su nam zaista svetlucavo rešenje njihove konzole Xbox One X. Limitirana verzija dizajnirana je po inspiraciji iz igre Cyberpunk 2077. Ona uključuje nalepnice koje svetle u mraku, lasersko graviranje, plave led lampice na prednjoj strani kućišta, kao i prilagođene i modifikovane ploče. U skladu sa tim izrađeni su i novi kontroleri, za koje verujemo da će jednako biti egzotični kao i konzola. Ceo paket biće dostupan za kupovinu od juna meseca ove godine.

Iz kompanije Microsoft objašnjavaju da je ovo jedan od do sada najbolje prilagođenih dizajna, a dolazi tri meseca pre puštanja same igre u prodaju. Ovaj paket biće nazvan “1TB Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition“, a izgleda da će sadržati i kopiju igre, koja će biti lansirana nešto kasnije, u septembru mesecu. I zvanična strana konzole je dizajnerski sređena da izgleda kao da je hakovana, a sve u skladu sa igrom za koju najavljuju da će biti veliki hit.

