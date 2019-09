Jack Ma napustio Alibabu

Jedan od osnivača giganta e-trgovine i najbogatiji čovek Kine, Jack Ma, juče 10. septembra je i službeno sišao sa mesta prvog čoveka Alibabe i otišao u penziju.

Baš kao što je prošle godine otprilike u ovo vreme i najavio, Jack Ma, osnivač i suvlasnik Alibabe, službeno je napustio operativnu ulogu prvog čoveka te kompanije. Ma je pokretanjem jedne od najvećih internet kompanija na svetu zaradio sasvim dovoljno da se povuče u penziju i nastavi da se nadalje bavi filantropijom i edukacijom. Za odlazak je odabrao upravo dan svog 55. rođendana, koji je ujedno i Dan učitelja u Kini. Jack Ma je, inače, karijeru započeo kao učitelj engleskog jezika i nadimak mu je Teacher Ma. Na njegovo mesto će sada doći dosadašnji CEO Alibabe Daniel Zhang.

Jack Ma je rođen u kineskom gradu Hangzhou, gde je završio fakultet. Deset puta je pokušao da upiše Harvard Business School, ali je svaku put bio odbijen. Od malih nogu učio je engleski jezik i radio kao turistički vodič. Do 35 godine odbijen je na mnogo poslova za koje se javio, da bi 1994. godine čuo za Internet i odlučio da pokrene vlastiti posao. Prvo je to bila prevodilačka agencija. Kasnije je stvorio web stranicu s uopštenim turističkim informacijama o Kini, vrlo brzo dobio je prve investicije i došao do faze kada je njegova stranica chinapages.com vrlo dobro zarađivala u SAD-u. Pre 19 godina (1999. godine) je sa još 18 prijatelja pokrenuo internet prodavnicu Alibaba, koja danas vredi oko 480 milijardi dolara.

Jack Ma je trenutno najbogatiji čovek u Kini sa procenjenom imovinom, prema Forbes-ovoj listi, od 38,6 milijarde dolara.

